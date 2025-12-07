Dança dos Famosos deste domingo (7) tem Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão na final
Finalistas vão mostrar todo o talento nos ritmos valsa e samba.
A grande final da Dança dos Famosos, do programa "Domingão com o Huck", da TV Globo, acontece neste domingo (7). Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão disputam ao vivo o título de campeão da competição apresentada por Luciano Huck.
No último desafio da disputa de dança, os finalistas vão mostrar todo o talento nos ritmos valsa e samba.
Além dos jurados técnicos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Milton Cunha, o programa vai receber a participação de um convidado especial para compor o júri artístico.
Formação da final
No último domingo (30), Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão garantiram vaga na final com a apresentação no ritmo da dança contemporânea.
Após a soma das notas do júri, da plateia do Domingão e do público de casa, a disputa foi definida por um décimo.
David Junior e Jaque Paraense tiveram as menores notas e deixaram a competição, consagrando o trio de finalistas.