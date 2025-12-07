Dança dos Famosos deste domingo (7) tem Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão na final

A grande final da Dança dos Famosos, do programa "Domingão com o Huck", da TV Globo, acontece neste domingo (7). Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão disputam ao vivo o título de campeão da competição apresentada por Luciano Huck.

No último desafio da disputa de dança, os finalistas vão mostrar todo o talento nos ritmos valsa e samba.

Além dos jurados técnicos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus, Zebrinha e Milton Cunha, o programa vai receber a participação de um convidado especial para compor o júri artístico.

Veja também Zoeira Filme peruano comparado ao longa brasileiro 'Tropa de Elite' vira fenômeno Zoeira Pantone anuncia 'Cloud Dancer' como cor do ano de 2026

Formação da final

No último domingo (30), Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão garantiram vaga na final com a apresentação no ritmo da dança contemporânea.

Após a soma das notas do júri, da plateia do Domingão e do público de casa, a disputa foi definida por um décimo.

David Junior e Jaque Paraense tiveram as menores notas e deixaram a competição, consagrando o trio de finalistas.