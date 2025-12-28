'Globo Rural' deste domingo (28) ensina receitas com cupuaçu

O "Globo Rural" deste domingo (28) traz duas dicas de receitas feitas com cupuaçu, fruta amazônica que tem uma polpa cremosa e clara. Os dois pratos são sugestão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Enquanto uma das receitas é um doce cristalizado que parece uma bala de goma, tipo jujuba, a outra é a geleia da fruta.

Além disso, o telejornal traz ainda as principais notícias do agronegócio, os índices do setor, informações sobre a vida no campo, além de reportagens especiais.

Que horas começa o Globo Rural hoje (28)?

O "Globo Rural" começa às 8h30, logo após o "Auto Esporte" na TV Globo, e no Globoplay, com término previsto para 10h05.