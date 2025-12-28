Diário do Nordeste
Influenciadora cearense Romagaga é solta em audiência após prisão durante confusão em hotel de SP

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins, em São Paulo.

(Atualizado às 13:49)
Foto de Romagaga em ensaio fotográfico e sede da Polícia Civil em SP.
Legenda: Romagaga ficou conhecida na internet por fazer vídeos de humor.
Foto: Reprodução/Instagram/Divulgação/Polícia Civil

A influenciadora digital transexual Romagaga, de 30 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar na manhã deste sábado (27) após uma confusão em um hotel localizado no Centro de São Paulo. A cearense foi solta neste domingo (28), após audiência de custódia, e responderá ao processo em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Nas redes sociais, a influenciadora e ativista trans Leonora Áquilla publicou um vídeo neste domingo ao lado do advogado Roberto Chamorro, informando que Romagaga havia sido solta.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP) ao G1, o caso foi registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins, e enquadrado nos crimes de desobediência, desacato, ato obsceno, ameaça, embriaguez e invasão. Após a ocorrência, Romagaga chegou a ser levada à carceragem do 6º DP, no Cambuci.

O aparelho citado foi encontrado com a própria influenciadora. Ainda conforme o registro policial, ela iniciou uma transmissão ao vivo e ficou nua em uma área de uso comum do hotel.

A Polícia Militar informou que foi acionada por volta das 10h e conduziu a suspeita à delegacia, onde ela permaneceu detida pela Polícia Civil à disposição da Justiça.

Liberdade provisória

A audiência de custódia ocorreu no Fórum Criminal da Barra Funda, na Zona Oeste da capital.

Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo informou que foi concedida liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares, entre elas comparecimento mensal em juízo, manutenção de endereço atualizado, proibição de frequentar o local dos fatos e restrição para se ausentar da comarca de residência por mais de oito dias sem autorização judicial.

Em vídeo, a influenciadora e ativista trans Leonora Áquilla alegou que policiais homens teriam realizado revista íntima na influenciadora, procedimento proibido. A Secretaria da Segurança Pública foi procurada para se manifestar e informou que aguarda apuração dos fatos.

