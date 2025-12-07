Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (07/12) na TV Globo?
Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (7), exibe o filme "Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros", após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar a partir das 12h30, na TV Globo.
Sinopse de 'Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros'
O Jurassic Park, localizado na ilha Nublar, enfim está aberto ao público. Com isso, as pessoas podem conferir shows acrobáticos com dinossauros e até mesmo fazer passeios bem perto deles, já que agora estão domesticados. Entretanto, a equipe chefiada pela doutora Claire passa a fazer experiências genéticas com estes seres, de forma a criar novas espécies. Uma delas logo adquire inteligência bem mais alta, tornando-se uma grande ameaça para a existência humana.
Veja também
Ficha técnica de 'Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros'
- Título Original: Jurassic World
- Elenco: Bryce Dallas Howard; Chris Pratt; Nick Robinson; Ty Simpkins
- Direção: Colin Trevorrow
- Dubladores: Claire: Sylvia Salustti/ Owen: Raphael Rossatto/ Gray: Arthur Salerno/ Zach: Charles Emmanuel/ Hoskins: Guilherme Briggs/ Masrani: Hércules Franco/ Lowery: Fernando Caruso/ Barry: Ronaldo Júlio/ Scott: Reginaldo Primo/ Dr. Wu: Duda Espinoza/ Zara: Sabrina Miragaia/ Karen: Guilene Conte/ Vivian: Christiane Monteiro
- Nacionalidade: Norte-americana