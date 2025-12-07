Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (07/12) na TV Globo?

A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (7), exibe o filme "Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros", após o Esporte Espetacular. O longa vai ao ar a partir das 12h30, na TV Globo.

Sinopse de 'Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros'

O Jurassic Park, localizado na ilha Nublar, enfim está aberto ao público. Com isso, as pessoas podem conferir shows acrobáticos com dinossauros e até mesmo fazer passeios bem perto deles, já que agora estão domesticados. Entretanto, a equipe chefiada pela doutora Claire passa a fazer experiências genéticas com estes seres, de forma a criar novas espécies. Uma delas logo adquire inteligência bem mais alta, tornando-se uma grande ameaça para a existência humana.

Veja também Zoeira Filme peruano comparado ao longa brasileiro 'Tropa de Elite' vira fenômeno Zoeira Pantone anuncia 'Cloud Dancer' como cor do ano de 2026

Ficha técnica de 'Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros'