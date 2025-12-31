Veja os looks dos famosos para a virada de ano

Nas redes sociais, celebridades já estão compartilhando com os seguidores detalhes dos looks escolhidos para celebrar a virada de 2025 para 2026.

Nomes como Sabrina Sato, Virgínia Fonseca e Vini Jr. e Mileide Mihaile, por exemplo, apostaram em tons claros e brilhos. Confira os looks abaixo.

Vini Jr. e Virgínia Fonseca

Casal recente, o jogador Vini Jr. e a influenciadora Virgínia Fonseca passaram a virada do ano na Espanha. O atleta compartilhou foto com a namorada nas redes sociais.

Giovanna Ewbank

A atriz e podcaster Giovanna Ewbank mostrou ao seguidores a roupa escolhida para a virada num vídeo estilo "arrume-se comigo". A famosa apostou em modelo com transparência e paetês.

Sabrina Sato

Apresentadora de TV e ícone fashion do Brasil, Sabrina Sato escolheu vestido com cortes ousados na cor branca e sugestão religiosa no adorno de cabeça.

Gkay

A influenciadora digital Gkay optou por modelito de top e saia brancos com detalhes dourados. Cliques do visual foram partilhados por ela no Instagram.

Gretchen

Eterna rainha do rebolado e dos memes no Brasil, Gretchen celebrou o réveillon em Portugal ao lado do marido. O casal combinou peças de frio na cor creme para compor os looks.

Mileide Mihaile

Rainha de bateria da Unidos da Tijuca e influenciadora, a maranhense Mileide Mihaile vai passar a virada em Fernando de Noronha. No Instagram, ela já compartilhou o vestido dourado escolhido para a passagem do ano.