Babu Santana troca de quarto no BBB 26: 'Discussão desnecessária'

Na madrugada desta quinta-feira (19), Babu Santana resolveu mudar de quarto no BBB 26 e explicou aos aliados os motivos por trás da decisão. Após levar suas malas para o Quarto Sonho do Grande Amor, o ator conversou com Chaiany e Juliano Floss na cozinha da casa e deixou claro que a escolha foi estratégica e pessoal.

Em tom descontraído, os brothers brincaram em portunhol, dizendo que ele estaria “abandonando os filhos”. Babu entrou na brincadeira, mas logo falou sério ao relatar o que o incomodou: roupas sujas misturadas às limpas no antigo quarto. Para ele, a situação ultrapassou o limite do aceitável.

Segundo o artista, a bagunça foi o estopim para buscar um espaço onde pudesse organizar seus pertences sem conflitos. “Quero ter autonomia para cuidar das minhas coisas, da minha cama, sem gerar discussão desnecessária”, explicou, sem citar nomes. Ele ainda classificou o episódio como uma grande falta de respeito e afirmou que não pretende “bater palma para maluco”, deixando claro que prefere evitar desgastes. Nas redes sociais, telespectadores apontaram que o ator estaria deixando o quarto por conta de Milena.

Novo QG

Como consequência da mudança, o grupo de aliados passa a ter um novo “QG” dentro da casa mais vigiada do país. Chaiany chegou a cogitar dormir no chão do novo quarto para acompanhar o amigo, e Babu comentou que outros participantes, como Samira, também podem se juntar a eles.

Apesar do pedido da sister para que ele reconsiderasse a decisão, o ator foi firme: disse que já estava resolvido. Em meio à Festa de Jonas Sulzbach, Babu encerrou o assunto avisando que iria fumar um cigarro antes de dormir no novo espaço.