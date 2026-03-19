Jordana e Jonas Sulzbach trocam beijos durante festa no BBB 26; assista

Durante a Festa do Líder de Alberto Cowboy, realizada na madrugada desta quinta-feira (19), Jonas Sulzbach e Jordana protagonizaram o primeiro beijo entre eles após momentos de aproximação ao longo da noite.

O episódio ocorreu no sofá do evento, quando os dois conversavam sobre o horário da festa. Em tom descontraído, Jonas, que foi salvo do paredão por Jordana, sugeriu que era “hora de dar uns beijos”, aproximando-se da participante.

Veja beijo de Jonas e Jordana:

Antes do contato, Jordana chegou a dizer que ele “era melhor do que isso”, mas, em seguida, os dois se beijaram.

Minutos depois, o clima de proximidade continuou. Jonas comentou que havia algo sujo nos lábios da sister, o que gerou uma resposta em tom de brincadeira.

Veja também Zoeira BBB 26: saiba como foi o discurso da eliminação de Breno Zoeira Césio-137: quem é Leide, símbolo de acidente que inspirou série da Netflix

Na sequência, os dois voltaram a se beijar, reforçando a aproximação iniciada durante a festa.

Apesar do público de casa ter visto o beijo na transmissão do reality, os demais confinados parecem não ter visto o beijo de Jonas e Jordana. Pela manhã, Juliano comentou o assunto com Ana Paula, Samira e Milena. Ele falou que ambos passaram a noite trocando flertes, mas que não sabia se eles haviam "ficado".

Para Jordana, a noite ainda acabou com um selinho em Chaiany. Durante a execução da música "Envolvimento" de MC Loma, a advogada foi abordada pela sister de forma espontânea e com o carinho.

Marciele comenta aproximação entre Jonas e Jordana na festa

Antes do beijo da noite, Gabriela, Marciele e Samira observavam a interação entre Jonas Sulzbach e Jordana durante a Festa do Líder quando comentaram a possibilidade de um envolvimento entre os dois.

“Vão se pegar, olha lá”, disse Gabriela, ao notar a proximidade.

Na sequência, ela questionou as colegas se acreditam que pode surgir algo entre a dupla. Marciele, que vem se desentendendo com Jordana nos últimos dias, reagiu de forma direta: “O dia que eu estiver preocupada com isso, pode me enterrar”.