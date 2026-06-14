Travis Scott ganha camisa autografada de Vini Jr. após torcer pelo Brasil na Copa de 2026

O rapper americano recebeu um presente personalizado do atacante com mensagem carinhosa.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
14 de Junho de 2026 - 13:56
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Legenda: Rapper Travis Scott assistiu ao jogo de estreia da seleção brasileira contra o Marrocos.
Foto: Reprodução/Instagram.

O rapper americano Travis Scott tornou-se um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, nesse sábado (13). O fato ocorreu após demonstrar o artista demonstrar a sua torcida pela Seleção Brasileira na estreia da Copa do Mundo de 2026.

Presente no MetLife Stadium, em New Jersey, o artista foi visto vibrando intensamente com o gol de empate marcado por Vini Jr. contra a seleção do Marrocos.

Após a partida, o músico compartilhou em suas redes sociais que recebeu uma camisa da Seleção Brasileira autografada pelo próprio atacante.

O presente contou com uma dedicatória personalizada em inglês: "Para o lendário Trav. Tudo de bom. Somos família".

Scott ganhou a camisa da Seleção Brasileira do Vini Jr. autografada por jogadores.
Legenda: Scott ganhou a camisa da Seleção Brasileira do Vini Jr. autografada por jogadores.
Foto: Reprodução/X.

Scott celebrou o gesto chamando o jogador de "irmão", publicação que foi prontamente repostada por Vini Jr..

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Quem é Travis Scott

Travis Scott é um rapper americano de grande relevância no cenário musical internacional. Classificado como um artista internacional de peso, ele é conhecido por sua influência não apenas na música, mas também na moda e na cultura pop.

Durante o evento esportivo, ele circulou entre outras celebridades, assistindo ao jogo ao lado da lenda do futebol americano Tom Brady e cumprimentando Neymar nos bastidores da arena.

Qual a relação de Travis Scott com o Brasil

A relação de Travis Scott com o Brasil parece ser de profunda admiração e amizade com os principais jogadores do país. Durante a partida de estreia da Seleção, Scott não apenas vestiu as cores verde e amarela, como também exibiu uma empolgação que gerou identificação imediata com o público brasileiro. 

Travis Scott usou camiseta em homenagem à Seleção Brasileira e comemorou o gol feito no jogo contra o Marrocos.
Legenda: Travis Scott usou camiseta em homenagem à Seleção Brasileira e comemorou o gol feito no jogo contra o Marrocos.
Foto: Reprodução/TV Globo.

Sua reação ao gol de Vini Jr. viralizou rapidamente, levando internautas a comentarem que o rapper "ama o Brasil" e que ele seria "brasileiro pra c*ralho".

Essa proximidade é reforçada pelo tratamento de "família" trocado entre ele e Vini Jr., além do contato direto com Neymar antes do início da partida no estádio.

O apoio público do artista à Seleção em um palco global como a Copa do Mundo consolidou sua imagem como um entusiasta da cultura e do futebol brasileiro.

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