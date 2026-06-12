Onde jantar no Dia dos Namorados em Fortaleza? Veja 7 restaurantes românticos

O Dia dos Namorados é uma oportunidade para celebrar o amor e a relação construída. A data é comemorada nacionalmente nesta sexta-feira, 12 de junho. Para aqueles que buscam curtir uma boa refeição, o Diário do Nordeste organizou uma lista com sete opções de restaurantes em Fortaleza.
Os lugares trazem uma ambientação romântica especial para a data, com estilos e refeições para diferentes gostos.
Veja 7 restaurantes para jantar em Fortaleza
- Vasto;
- Vignoli;
- Outback Steakhouse;
- Muá Tuá Bistrot;
- Jêrei Restô;
- La Bella Itália;
- Ideal Clube.
Vasto
O Vasto Restaurante, que integra o Grupo Coco Bambu, possui diversas opções para curtir no Dia dos Namorados. Há pratos de carnes com cortes especiais e saladas, além de opções de sushis e frutos do mar.
No local, os clientes ainda podem escolher entre diferentes opções de vinho para acompanhar a refeição, em uma experiência que se destaca na cena gastronômica de Fortaleza.
Serviço
- Reservas: (85) 99413-0650;
- Endereço: Av Senador Virgílio Távora, 511, bairro Meireles.
Vignoli
O Vignoli organizou experiências temáticas voltadas para casais. Assim, o restaurante possui um menu exclusivo, que conta com o drink Amore Mio, feito para o Dia dos Namorados.
As reservas para a data são limitadas, mas o atendimento também pode ocorrer por ordem de chegada, conforme a disponibilidade.
Serviço
- Vignoli Silva Jatahy: R. Silva Jatahy, 529 - Meireles, Fortaleza;
- Vignoli Virgílio Távora: Av. Senador Virgílio Távora, 10 - Meireles, Fortaleza;
- Vignoli Sul: R. Jonas Ildefonso Carneiro, 170 - Cambeba, Fortaleza;
- Open Wine & Beer na sexta-feira (12): 11h às 15h.
Outback Steakhouse
Para o Dia dos Namorados, o Outback Steakhouse apostou no retorno do tradicional fondue, um dos itens mais pedidos pelos clientes para celebrar a data.
O item retornou ao cardápio depois de três anos e ficará disponível até dia 14 de junho. A opção é servida nas versões salgada e doce, podendo ser o Fondue de Queijo ou Fondue de Chocolate.
Serviço:
- Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz (Piso inferior - L1)
- North Shopping Fortaleza: Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy (loja 654b 3º piso)
- Riomar Fortaleza: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu (Piso L1, Espaço Gourmet)
- Horário: 12h às 23h
- Reservas: outback.com.br/esperadigital.
Muá Tuá Bistrot
O Muá Tuá Bistrot terá happy hour das 18h às 20h no Dia dos Namorados. O atendimento ocorre sem reservas e por ordem de chegada. Na data especial, todo o menu da casa estará aberto.
Há opções de drinks, vinhos convencionais e orgânicos, em uma atmosfera intimista. Um dos pratos do Bistrot, os cogumelos de Guaramiranga, são bons acompanhamentos para vinhos.
Serviço
- Onde: Muá Tuá Bistrot;
- Endereço: Rua Torres Câmara, 600 || casa 21;
- Música: Playlist especial da casa, sem couvert.
Jêrei Restô
O Jêrei Resto terá um menu exclusivo para casais nesta sexta-feira (12). Além disso, a programação conta com música ao vivo e estacionamento gratuito.
O menu especial custa R$ 299 por casal e inclui uma entrada compartilhada, dois pratos principais e uma sobremesa. Entre as opções disponíveis estão pratos com salmão, filé, risoto e camarão.
Serviço
- Datas: 11 e 12 de junho;
- Menu especial: R$ 299 por casal;
- Reservas: (85) 99797-0112;
- Endereço: Av. Chanceler Edson Queiroz, 123 - Guararapes.
La Bella Itália
O restaurante La Bella Italia organizou uma programação especial para a data, com decoração temática, música especial e iluminação à luz de velas.
O atendimento ocorre por reservas prévias. O valor da reserva será integralmente revertido em consumação no dia da experiência.
Serviço
- Quando: 12 de junho;
- Funcionamento: atendimento mediante reserva prévia;
- Endereço: Av. Almirante Barroso, 812, Praia de Iracema;
- Informações: (85) 3219-2166.
Ideal Clube
Os casais que optarem pelo Ideal Clube irão desfrutar de uma apresentação musical ao vivo do pianista Rafael Maia. Além disso, também haverá um cardápio especial elaborado para a ocasião.
Entre as entradas, os clientes poderão escolher opções como risone de polvo e dadinho de tapioca. Já os pratos principais podem ser combinações como camarão com abóbora e filé ao molho fungi acompanhado de risoto de alho-poró.
Serviço
- Data: 12 de junho;
- Horário: a partir das 20h;
- Valores: menu completo R$390 e completo com um vinho R$450;
- Reservas: (85) 99914-0242.