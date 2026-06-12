Onde jantar no Dia dos Namorados em Fortaleza? Veja 7 restaurantes românticos

O Diário do Nordeste selecionou lugares para aproveitar a data ao lado de quem você ama.

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
12 de Junho de 2026 - 07:20 (Atualizado às 08:09)
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Legenda: O Vignoli, um dos restaurantes da lista, conta com menu exclusivo dos Namorados que conta com o drink Amore Mio.
Foto: Divulgação/Vignoli Casa Italiana - Fortaleza.

O Dia dos Namorados é uma oportunidade para celebrar o amor e a relação construída. A data é comemorada nacionalmente nesta sexta-feira, 12 de junho. Para aqueles que buscam curtir uma boa refeição, o Diário do Nordeste organizou uma lista com sete opções de restaurantes em Fortaleza. 

Os lugares trazem uma ambientação romântica especial para a data, com estilos e refeições para diferentes gostos. 

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  • Vasto;
  • Vignoli;
  • Outback Steakhouse;
  • Muá Tuá Bistrot;
  • Jêrei Restô;
  • La Bella Itália; 
  • Ideal Clube.

Vasto

O restaurante Vasto possui opções de carnes, sushi, frutos do mar, vinhos e chopes.
Legenda: O restaurante Vasto possui opções de carnes, sushi, frutos do mar, vinhos e chopes.
Foto: Divulgação/Restaurante Vasto.

O Vasto Restaurante, que integra o Grupo Coco Bambu, possui diversas opções para curtir no Dia dos Namorados. Há pratos de carnes com cortes especiais e saladas, além de opções de sushis e frutos do mar.

No local, os clientes ainda podem escolher entre diferentes opções de vinho para acompanhar a refeição, em uma experiência que se destaca na cena gastronômica de Fortaleza.

Serviço

  • Reservas: (85) 99413-0650;
  • Endereço: Av Senador Virgílio Távora, 511, bairro Meireles.

Vignoli

O Vignoli organizou uma programação especial para o Dia dos Namorados.
Legenda: O Vignoli organizou uma programação especial para o Dia dos Namorados.
Foto: Divulgação/Vignoli.

O Vignoli organizou experiências temáticas voltadas para casais. Assim, o restaurante possui um menu exclusivo, que conta com o drink Amore Mio, feito para o Dia dos Namorados

As reservas para a data são limitadas, mas o atendimento também pode ocorrer por ordem de chegada, conforme a disponibilidade. 

Serviço

  • Vignoli Silva Jatahy: R. Silva Jatahy, 529 - Meireles, Fortaleza;
  • Vignoli Virgílio Távora: Av. Senador Virgílio Távora, 10 - Meireles, Fortaleza;
  • Vignoli Sul: R. Jonas Ildefonso Carneiro, 170 - Cambeba, Fortaleza;
  • Open Wine & Beer na sexta-feira (12): 11h às 15h.

Outback Steakhouse

Para celebrar o Dia dos Namorados, o Outback Steakhouse apostou no retorno do tradicional fondue, um dos itens mais pedidos pelos clientes.
Legenda: Para celebrar o Dia dos Namorados, o Outback Steakhouse apostou no retorno do tradicional fondue, um dos itens mais pedidos pelos clientes.
Foto: Divulgação/Outback Steakhouse.

Para o Dia dos Namorados, o Outback Steakhouse apostou no retorno do tradicional fondue, um dos itens mais pedidos pelos clientes para celebrar a data. 

O item retornou ao cardápio depois de três anos e ficará disponível até dia 14 de junho. A opção é servida nas versões salgada e doce, podendo ser o Fondue de Queijo ou Fondue de Chocolate. 

Serviço: 

  • Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz (Piso inferior - L1)
  • North Shopping Fortaleza: Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy (loja 654b 3º piso)
  • Riomar Fortaleza: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu (Piso L1, Espaço Gourmet)
  • Horário: 12h às 23h
  • Reservas: outback.com.br/esperadigital.

Muá Tuá Bistrot

O atendimento no Muá Tuá Bistrot ocorre por ordem de chegada, com todo menu da casa aberto.
Legenda: O atendimento no Muá Tuá Bistrot ocorre por ordem de chegada, com todo menu da casa aberto.
Foto: Divulgação/Muá Tuá Bistrot.

O Muá Tuá Bistrot terá happy hour das 18h às 20h no Dia dos Namorados. O atendimento ocorre sem reservas e por ordem de chegada. Na data especial, todo o menu da casa estará aberto. 

opções de drinks, vinhos convencionais e orgânicos, em uma atmosfera intimista. Um dos pratos do Bistrot, os cogumelos de Guaramiranga, são bons acompanhamentos para vinhos. 

Serviço

  • Onde: Muá Tuá Bistrot;
  • Endereço: Rua Torres Câmara, 600 || casa 21;
  • Música: Playlist especial da casa, sem couvert.

Jêrei Restô

Clientes podem harmonizar os pratos com espumante ou vinhos disponíveis no cardápio.
Legenda: Clientes podem harmonizar os pratos com espumante ou vinhos disponíveis no cardápio.
Foto: Divulgação.

O Jêrei Resto terá um menu exclusivo para casais nesta sexta-feira (12). Além disso, a programação conta com música ao vivo e estacionamento gratuito. 

O menu especial custa R$ 299 por casal e inclui uma entrada compartilhada, dois pratos principais e uma sobremesa. Entre as opções disponíveis estão pratos com salmão, filé, risoto e camarão.

Serviço

  • Datas: 11 e 12 de junho;
  • Menu especial: R$ 299 por casal;
  • Reservas: (85) 99797-0112;
  • Endereço: Av. Chanceler Edson Queiroz, 123 - Guararapes.

La Bella Itália

O restaurante La Bella Italia organizou uma programação especial para o Dia dos Namorados.
Legenda: O restaurante La Bella Italia organizou uma programação especial para o Dia dos Namorados.
Foto: Divulgação/La Bella Itália.

O restaurante La Bella Italia organizou uma programação especial para a data, com decoração temática, música especial e iluminação à luz de velas. 

O atendimento ocorre por reservas prévias. O valor da reserva será integralmente revertido em consumação no dia da experiência. 

Serviço

  • Quando: 12 de junho;
  • Funcionamento: atendimento mediante reserva prévia;
  • Endereço: Av. Almirante Barroso, 812, Praia de Iracema;
  • Informações: (85) 3219-2166.

Ideal Clube

O Dia dos Namorados no Ideal Clube terá cardápio exclusivo, com música ao vivo de Rafael Maia ao piano.
Legenda: O Dia dos Namorados no Ideal Clube terá cardápio exclusivo, com música ao vivo de Rafael Maia ao piano.
Foto: Divulgação/Ideal Clube.

Os casais que optarem pelo Ideal Clube irão desfrutar de uma apresentação musical ao vivo do pianista Rafael Maia. Além disso, também haverá um cardápio especial elaborado para a ocasião. 

Entre as entradas, os clientes poderão escolher opções como risone de polvo e dadinho de tapioca. Já os pratos principais podem ser combinações como camarão com abóbora e filé ao molho fungi acompanhado de risoto de alho-poró.

Serviço

  • Data: 12 de junho;
  • Horário: a partir das 20h;
  • Valores: menu completo R$390 e completo com um vinho R$450;
  • Reservas: (85) 99914-0242.

 

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