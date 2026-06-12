Onde jantar no Dia dos Namorados em Fortaleza? Veja 7 restaurantes românticos

O Dia dos Namorados é uma oportunidade para celebrar o amor e a relação construída. A data é comemorada nacionalmente nesta sexta-feira, 12 de junho. Para aqueles que buscam curtir uma boa refeição, o Diário do Nordeste organizou uma lista com sete opções de restaurantes em Fortaleza.

Os lugares trazem uma ambientação romântica especial para a data, com estilos e refeições para diferentes gostos.

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Veja 7 restaurantes para jantar em Fortaleza

Vasto;

Vignoli;

Outback Steakhouse;

Muá Tuá Bistrot;

Jêrei Restô;

La Bella Itália;

Ideal Clube.

Vasto

Legenda: O restaurante Vasto possui opções de carnes, sushi, frutos do mar, vinhos e chopes. Foto: Divulgação/Restaurante Vasto.

O Vasto Restaurante, que integra o Grupo Coco Bambu, possui diversas opções para curtir no Dia dos Namorados. Há pratos de carnes com cortes especiais e saladas, além de opções de sushis e frutos do mar.

No local, os clientes ainda podem escolher entre diferentes opções de vinho para acompanhar a refeição, em uma experiência que se destaca na cena gastronômica de Fortaleza.

Serviço

Reservas: (85) 99413-0650;

(85) 99413-0650; Endereço: Av Senador Virgílio Távora, 511, bairro Meireles.

Vignoli

Legenda: O Vignoli organizou uma programação especial para o Dia dos Namorados. Foto: Divulgação/Vignoli.

O Vignoli organizou experiências temáticas voltadas para casais. Assim, o restaurante possui um menu exclusivo, que conta com o drink Amore Mio, feito para o Dia dos Namorados.

As reservas para a data são limitadas, mas o atendimento também pode ocorrer por ordem de chegada, conforme a disponibilidade.

Serviço

Vignoli Silva Jatahy: R. Silva Jatahy, 529 - Meireles, Fortaleza;

R. Silva Jatahy, 529 - Meireles, Fortaleza; Vignoli Virgílio Távora: Av. Senador Virgílio Távora, 10 - Meireles, Fortaleza;

Av. Senador Virgílio Távora, 10 - Meireles, Fortaleza; Vignoli Sul: R. Jonas Ildefonso Carneiro, 170 - Cambeba, Fortaleza;

R. Jonas Ildefonso Carneiro, 170 - Cambeba, Fortaleza; Open Wine & Beer na sexta-feira (12): 11h às 15h.

Outback Steakhouse

Legenda: Para celebrar o Dia dos Namorados, o Outback Steakhouse apostou no retorno do tradicional fondue, um dos itens mais pedidos pelos clientes. Foto: Divulgação/Outback Steakhouse.

Para o Dia dos Namorados, o Outback Steakhouse apostou no retorno do tradicional fondue, um dos itens mais pedidos pelos clientes para celebrar a data.

O item retornou ao cardápio depois de três anos e ficará disponível até dia 14 de junho. A opção é servida nas versões salgada e doce, podendo ser o Fondue de Queijo ou Fondue de Chocolate.

Serviço:

Iguatemi Bosque: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz (Piso inferior - L1)

Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz (Piso inferior - L1) North Shopping Fortaleza: Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy (loja 654b 3º piso)

Av. Bezerra de Menezes, 2450 - Presidente Kennedy (loja 654b 3º piso) Riomar Fortaleza: R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu (Piso L1, Espaço Gourmet)

R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu (Piso L1, Espaço Gourmet) Horário: 12h às 23h

12h às 23h Reservas: outback.com.br/esperadigital.

Muá Tuá Bistrot

Legenda: O atendimento no Muá Tuá Bistrot ocorre por ordem de chegada, com todo menu da casa aberto. Foto: Divulgação/Muá Tuá Bistrot.

O Muá Tuá Bistrot terá happy hour das 18h às 20h no Dia dos Namorados. O atendimento ocorre sem reservas e por ordem de chegada. Na data especial, todo o menu da casa estará aberto.

Há opções de drinks, vinhos convencionais e orgânicos, em uma atmosfera intimista. Um dos pratos do Bistrot, os cogumelos de Guaramiranga, são bons acompanhamentos para vinhos.

Serviço

Onde: Muá Tuá Bistrot;

Muá Tuá Bistrot; Endereço: Rua Torres Câmara, 600 || casa 21;

Rua Torres Câmara, 600 || casa 21; Música: Playlist especial da casa, sem couvert.

Jêrei Restô

Legenda: Clientes podem harmonizar os pratos com espumante ou vinhos disponíveis no cardápio. Foto: Divulgação.

O Jêrei Resto terá um menu exclusivo para casais nesta sexta-feira (12). Além disso, a programação conta com música ao vivo e estacionamento gratuito.

O menu especial custa R$ 299 por casal e inclui uma entrada compartilhada, dois pratos principais e uma sobremesa. Entre as opções disponíveis estão pratos com salmão, filé, risoto e camarão.

Serviço

Datas: 11 e 12 de junho;

11 e 12 de junho; Menu especial: R$ 299 por casal;

R$ 299 por casal; Reservas: (85) 99797-0112;

(85) 99797-0112; Endereço: Av. Chanceler Edson Queiroz, 123 - Guararapes.

La Bella Itália

Legenda: O restaurante La Bella Italia organizou uma programação especial para o Dia dos Namorados. Foto: Divulgação/La Bella Itália.

O restaurante La Bella Italia organizou uma programação especial para a data, com decoração temática, música especial e iluminação à luz de velas.

O atendimento ocorre por reservas prévias. O valor da reserva será integralmente revertido em consumação no dia da experiência.

Serviço

Quando: 12 de junho;

12 de junho; Funcionamento: atendimento mediante reserva prévia;

atendimento mediante reserva prévia; Endereço: Av. Almirante Barroso, 812, Praia de Iracema;

Av. Almirante Barroso, 812, Praia de Iracema; Informações: (85) 3219-2166.

Ideal Clube

Legenda: O Dia dos Namorados no Ideal Clube terá cardápio exclusivo, com música ao vivo de Rafael Maia ao piano. Foto: Divulgação/Ideal Clube.

Os casais que optarem pelo Ideal Clube irão desfrutar de uma apresentação musical ao vivo do pianista Rafael Maia. Além disso, também haverá um cardápio especial elaborado para a ocasião.

Entre as entradas, os clientes poderão escolher opções como risone de polvo e dadinho de tapioca. Já os pratos principais podem ser combinações como camarão com abóbora e filé ao molho fungi acompanhado de risoto de alho-poró.

Serviço