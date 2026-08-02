Barbie têm sequência incerta por negociações de salário entre estúdio e elenco

Impasse da Warner com a equipe criativa do filme ocorre por valores milionários.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Agosto de 2026 - 15:27
capa da noticia
Legenda: Barbie arrecadou mais de US$ 1,4 bilhão nas bilheterias.
Foto: Reprodução/Warner Bros

As negociações para uma aguardada sequência do sucesso de bilheteria "Barbie" seguem travadas entre a Warner Bros. Discovery e a equipe criativa do filme. Caso um acordo não seja fechado até dezembro, os direitos do longa retornarão à Mattel, empresa de brinquedos responsável pela boneca, colocando em risco a continuação da história.

O principal impasse envolve os contratos dos protagonistas Margot Robbie e Ryan Gosling, segundo o jornal The New York Times. Isso porque o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, é contra conceder aos atores contratos que incluam participação nos lucros do filme.

A proposta é que os astros, assim como a roteirista e diretora Greta Gerwig, recebam participação nos lucros caso a produção alcance determinado nível de sucesso nas bilheterias, além de aumentos salariais antecipados. 

Ryan Gosling, que interpreta Ken, teria pedido o cachê de US$ 20 milhões para a sequência do filme. 

Veja também

Imagem da notícia: Andrea Beltrão passa por cirurgia de emergência após dores intensas

Andrea Beltrão passa por cirurgia de emergência após dores intensas
Imagem da notícia: Nivea Stelmann confirma fim de casamento e diz que marido deixou casa 'na velocidade da luz'

Nivea Stelmann confirma fim de casamento e diz que marido deixou casa 'na velocidade da luz'

Meses de negociações

As negociações entre os profissionais do filme e os executivos do estúdio acontecem há meses, sem um desfecho definitivo. 

Barbie se tornou um fenômeno global e arrecadou mais de US$ 1,4 bilhão nas bilheterias. O longa ainda recebeu oito indicações ao Oscar

Caso a Warner não conclua o acordo e os direitos do filme retornem à Mattel, a empresa poderá reiniciar o projeto do zero. 

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Barbie têm sequência incerta por negociações de salário entre estúdio e elenco

2

José Rico, da dupla Milionário & José Rico, é convidado especial do ‘Viver Sertanejo’ deste domingo

3

Globo Rural deste domingo (2) explora a Capital Nacional do Inhame, no Espírito Santo

4

Jão apresenta álbum ‘Memórias Póstumas’ no Altas Horas deste sábado (1º)

5

Andrea Beltrão passa por cirurgia de emergência após dores intensas

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Barbie têm sequência incerta por negociações de salário entre estúdio e elenco
Zoeira

Barbie têm sequência incerta por negociações de salário entre estúdio e elenco

Impasse da Warner com a equipe criativa do filme ocorre por valores milionários.

Redação

Há 13 minutos

Imagem da notícia José Rico, da dupla Milionário & José Rico, é convidado especial do ‘Viver Sertanejo’ deste domingo
Zoeira

José Rico, da dupla Milionário & José Rico, é convidado especial do ‘Viver Sertanejo’ deste domingo

Também são convidados neste domingo: Milionário & Moysés Rico, Matogrosso e Mathias, Paraná e Sami Rico.

Redação

Imagem da notícia Globo Rural deste domingo (2) explora a Capital Nacional do Inhame, no Espírito Santo
Zoeira

Globo Rural deste domingo (2) explora a Capital Nacional do Inhame, no Espírito Santo

Programa vai ao lar logo após o "Auto Esporte", na TV Globo.

Redação

Imagem da notícia Jão apresenta álbum ‘Memórias Póstumas’ no Altas Horas deste sábado (1º)
Zoeira

Jão apresenta álbum ‘Memórias Póstumas’ no Altas Horas deste sábado (1º)

Cantor retornou à carreira após um período longe dos palcos.

Redação

Imagem da notícia Andrea Beltrão passa por cirurgia de emergência após dores intensas
Zoeira

Andrea Beltrão passa por cirurgia de emergência após dores intensas

Atriz ficará afastada temporariamente de seus compromissos profissionais.

Redação

Imagem da notícia Zé Lezin cancela shows após problema de saúde: 'Não estou conseguindo me levantar'
Zoeira

Zé Lezin cancela shows após problema de saúde: 'Não estou conseguindo me levantar'

Humorista teve voz afetada por medicação.

João Lima Neto

Imagem da notícia Nivea Stelmann confirma fim de casamento e diz que marido deixou casa 'na velocidade da luz'
Zoeira

Nivea Stelmann confirma fim de casamento e diz que marido deixou casa 'na velocidade da luz'

Juntos há 14 anos, os dois teriam terminado após desentendimento em casa.

Redação

Imagem da notícia 'Caldeirão com Mion' deste sábado (1) terá atores de 'Presença de Anita' e de 'O Clone'
Zoeira

'Caldeirão com Mion' deste sábado (1) terá atores de 'Presença de Anita' e de 'O Clone'

Participação dos artistas deve celebrar os 25 anos de lançamentos das obras.

Redação

Imagem da notícia Lito Sousa retorna ao trabalho após diagnóstico de câncer e recebe homenagem de famosos
Zoeira

Lito Sousa retorna ao trabalho após diagnóstico de câncer e recebe homenagem de famosos

Influenciador estava internado desde o dia 20 de julho, diagnosticado com inflamação no sistema nervoso central (SNC) e câncer de próstata.

Redação

Imagem da notícia Erika Januza diz que não se arrepende de 'ter acreditado no amor' após término com Arlindinho
Zoeira

Erika Januza diz que não se arrepende de 'ter acreditado no amor' após término com Arlindinho

Atriz refletiu sobre imagens do artista flagrado deixando uma casa de swing no Rio de Janeiro.

Redação