Barbie têm sequência incerta por negociações de salário entre estúdio e elenco

As negociações para uma aguardada sequência do sucesso de bilheteria "Barbie" seguem travadas entre a Warner Bros. Discovery e a equipe criativa do filme. Caso um acordo não seja fechado até dezembro, os direitos do longa retornarão à Mattel, empresa de brinquedos responsável pela boneca, colocando em risco a continuação da história.
O principal impasse envolve os contratos dos protagonistas Margot Robbie e Ryan Gosling, segundo o jornal The New York Times. Isso porque o CEO da Warner Bros. Discovery, David Zaslav, é contra conceder aos atores contratos que incluam participação nos lucros do filme.
A proposta é que os astros, assim como a roteirista e diretora Greta Gerwig, recebam participação nos lucros caso a produção alcance determinado nível de sucesso nas bilheterias, além de aumentos salariais antecipados.
Ryan Gosling, que interpreta Ken, teria pedido o cachê de US$ 20 milhões para a sequência do filme.
Meses de negociações
As negociações entre os profissionais do filme e os executivos do estúdio acontecem há meses, sem um desfecho definitivo.
Barbie se tornou um fenômeno global e arrecadou mais de US$ 1,4 bilhão nas bilheterias. O longa ainda recebeu oito indicações ao Oscar.
Caso a Warner não conclua o acordo e os direitos do filme retornem à Mattel, a empresa poderá reiniciar o projeto do zero.
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