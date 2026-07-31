'Caldeirão com Mion' deste sábado (1) terá atores de 'Presença de Anita' e de 'O Clone'

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (1) receberá artistas das obras "Presença de Anita" e "O Clone", clássicos da TV Globo, no quadro "Tem ou não tem". A intenção é comemorar os 25 anos de lançamento das produções.

Ao longo do programa, mesmo em meio à competição, os atores também contarão curiosidades sobre os trabalhos que têm feito nos últimos anos.

Veja também Lito Sousa retorna ao trabalho após diagnóstico de câncer e recebe homenagem de famosos Erika Januza diz que não se arrepende de 'ter acreditado no amor' após término com Arlindinho

Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (13)?

O "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 16h05, logo após a coleção "O Melhor da Escolinha".

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.