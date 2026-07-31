'Caldeirão com Mion' deste sábado (1) terá atores de 'Presença de Anita' e de 'O Clone'

Participação dos artistas deve celebrar os 25 anos de lançamentos das obras.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
31 de Julho de 2026 - 13:51
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Legenda: A apresentação do programa fica a cargo de Marcos Mion.
Foto: Globo/Thalles Trouva.

O "Caldeirão com Mion" deste sábado (1) receberá artistas das obras "Presença de Anita" e "O Clone", clássicos da TV Globo, no quadro "Tem ou não tem". A intenção é comemorar os 25 anos de lançamento das produções. 

Ao longo do programa, mesmo em meio à competição, os atores também contarão curiosidades sobre os trabalhos que têm feito nos últimos anos. 

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Que horas começa o 'Caldeirão com Mion' neste sábado (13)?

O "Caldeirão com Mion" vai ao ar às 16h05, logo após a coleção "O Melhor da Escolinha".

O programa tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Bernardo Portugal. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.

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