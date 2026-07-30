Erika Januza diz que não se arrepende de 'ter acreditado no amor' após término com Arlindinho

Atriz refletiu sobre imagens do artista flagrado deixando uma casa de swing no Rio de Janeiro.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
30 de Julho de 2026 - 09:50
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Legenda: Erika Januza e Arlindinho terminaram o relacionamento após polêmica envolvendo o sambista.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

A declaração de Erika Januza, após o término público do relacionamento com o sambista Arlindinho, repercutiu nas redes sociais na última terça-feira (28). No posicionamento, exibido no programa "Saia Justa", do GNT, a atriz citou as imagens do ex-namorado deixando uma casa de swing no Rio de Janeiro.

Erika definiu a ação do artista como "irresponsabilidade emocional", refletindo que toda a dor advinda das ações do ex-companheiro não pode virar culpa dela.

"Nessa semana, minha vida virou um caos, não por obra minha, mas talvez por obra da minha sensibilidade de acreditar no amor, porque a responsabilidade do que eu estou sentindo agora e de tudo que aconteceu não é minha", disse.

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Vídeo flagra Arlindinho em porta de casa de swing 

O término entre os dois veio a público após imagens divulgadas pela colunista Fábia Oliveira viralizarem nas redes sociais. Nelas, é possível ver o sambista nos arredores de uma casa de swing, espécie de clube noturno destinado a práticas sexuais entre casais e solteiros. 

Apesar da exposição, Erika disse não se arrepender de ter "acreditado no amor", já que entregou "tudo de bom que tinha para entregar". "Eu posso dizer que eu amo, que eu não sou uma pessoa que ama de forma falsa. Aí depois vem aquele momento: 'O que eu fiz de errado? O problema está comigo?', porque a mulher está sempre achando que o problema é com ela", pontuou.

Segundo ela, as ações de Arlindinho desrespeitaram a história do casal e foram contra o combinado entre os dois. "De repente, você acorda com uma foto e vídeo de uma pessoa ferindo o seu inegociável, te desrespeitando e colocando a sua história, o seu nome, o seu relacionamento e o seu combinado no chão", completou no desabafo.

Nas redes, internautas celebraram a coragem da atriz. Alguns citaram também a força dela diante do momento mais delicado de vida. 

"Além de tudo isso, ainda tem a exposição... ter que, em meio ao luto, ainda ter que ficar se posicionando e explicando. Que ela encontre paz", desejou um usuário do X, antigo Twitter. 

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