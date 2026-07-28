Erika Januza confirma término com Arlindinho: 'Não sei mais o que é o amor'

Atriz agradeceu às mensagens de apoio durante vídeo publicado nesta terça-feira (28).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Julho de 2026 - 17:07 (Atualizado às 17:07)
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Legenda: Erika Januza revelou que ficou uns dias de folga, mas está voltando a trabalhar.
Foto: Reprodução/Instagram.

A atriz Erika Januza confirmou o término do namoro com o cantor Arlindinho, filho de Arlindo Cruz. Nesta terça-feira (28), ela gravou stories se pronunciando sobre o caso e agradecendo ao apoio recebido.

"A partir de agora, se perguntarem o que é o amor para mim, eu não sei mais responder, eu não sei explicar mais. Quem sabe um dia", disse. 

Essa declaração foi feita após o cantor ser flagrado deixando uma casa de swing no Rio de Janeiro, em registros compartilhados nas redes sociais. 

"Depois da lama que me colocaram, estou eu aqui emergindo indo trabalhar. Que Deus é tão bom, que eu fiquei de folga nos últimos dias, com a visita da minha família, e agora estou indo ali encontrar minha rainha Niara (personagem da novela "A Nobreza do Amor").
Erika Januza
Atriz

"Espero que vocês estejam gostando dela (da persoangem Niara). Amanhã tem Saia Justa ao vivo", citou.

Ela ainda quis agradecer cada pessoa que "parou um tempinho da sua vida para mandar uma mensagem, um e-mail, um direct, um abraço na rua". Para ela, o gesto foi muito importante.  

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Quem é Erika Januza?

A atriz Erika Januza da Trindade Gomes, de 41 anos, iniciou a carreira como atriz em 2012 — protagonizando a minissérie "Suburbia", assinada pela TV Globo.

A primeira novela da atriz na emissora foi "Em Família". Ele teve um papel dramático e de destaque no horário nobre, e interpretava Alice, que era obcecada em descobrir a identidade do pai.

Ainda na emissora carioca, Erika atuou em produções como "Copa Hotel", "Amor de Mãe", "Arcanjo Renegado", entre outras produções. 

 

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