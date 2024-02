Quem é a rainha da Viradouro em 2024? Conheça a trajetória de Erika Januza

A atriz Erika Januza da Trindade Gomes foi a rainha de bateria da Unidos do Viradouro, grande campeã do Carnaval 2024 do Rio de Janeiro. A escola de samba levou serpentes, objeto de culto na tradição africana, ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

Com o enredo “Arroboboi, Dangbé”, Erika Januza pediu proteção à grande cobra mítica. "Comemora, rainha! O título é nosso!", publicou Erika em postagem compartilhada com a Viradouro no Instagram.

A Viradouro, a última das 12 escolas a desfilar, também detalhou as crenças voduns de povos africanos e na força das mulheres da Costa da Mina, uma poderosa irmandade de guerreiras.

Quem é Erika Januza?

Erika Januza da Trindade Gomes, 38, é uma atriz e modelo brasileira. Ela iniciou carreira como atriz em 2012 — protagonizando a minissérie "Suburbia", assinada pela TV Globo.

A primeira novela da atriz na emissora foi "Em Família". Ele teve um papel dramático e de destaque no horário nobre, e interpretava Alice, que era obcecada em descobrir a identidade do pai.

Ainda na emissora carioca, Erika atuou em produções como "Copa Hotel", "Amor de Mãe", "Arcanjo Renegado", entre outras produções. Atualmente, ele grava "Dona Beja", novela da HBO Max na qual interpreta Candinha.