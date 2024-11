Ronaldo Fenômeno reúne famosos em leilão beneficente em SP; veja valor arrecadado

Ronaldo Fenômeno e Celine Locks, sua esposa, realizaram o Galácticos, leilão beneficente promovido em apoio à Fundação Fenômenos, na noite dessa quinta (21). Os lotes arrematados no evento somaram cerca de R$ 10 milhões, no qual estava incluso um encontro com David Beckham e uma camisa autografada por Pelé.

O evento aconteceu na sede do Clube Monte Líbano, em São Paulo, e celebridades como Ana Maria Braga, Patrícia Abravanel, Claudia Leitte e Galvão Bueno estiveram presentes.

Os lotes leiloados no Galácticos foram, em sua maioria, experiências exclusivas com celebridades ou artigos relacionadas ao universo esportivo.Um encontro com o jogador inglês David Beckham em Miami, nos Estados Unidos, foi leiloado por R$ 1,1 milhão para a influenciadora Tati Barbieri, musa do Salgueiro e casada com o milionário Roman Shakal. O pacote incluía assistir a um jogo do Inter Miami no Lockhart Stadium, um tour pelo centro de treinamento e estádio.

Já um outro lote garantiu a chance de uma partida de tênis com Thiago Monteiro e Bruno Soares, na casa de Ronaldo em São Paulo. Outro lote incluía uma experiência com Vini Jr., jogador do Real Madrid, junto de um encontro exclusivo e uma camisa autografada pelo time espanhol, sendo arrematado por R$ 120 mil.

Em uma publicação no Instagram, a fundação comemorou o sucesso do evento. "Esse é apenas o começo de uma trajetória que materializa sonhos e fortalece iniciativas que fazem a diferença. Nossa gratidão a todos que contribuíram e acreditaram na força dessa causa. Juntos, provamos que é possível ir além e gerar impacto verdadeiro!".