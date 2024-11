Conheça os membros do Stray Kids, grupo de k-pop que vem ao Brasil em 2025; veja preços de ingressos

O grupo de K-pop Stray Kids anunciou que realizará dois shows no Brasil em 2025. A banda formada pelos atros sul-coreanos Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N se apresentará nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, nos dias 1º e 5 de abril, respectivamente.

Em território nacional, a turnê "DominATE" desembarcará no palco do Estádio Nilton Santos, na capital fluminense. Em seguida, segue para a capital paulista, onde se apresentará no Estádio Morumbi. Essa será a primeira vez que a banda realizará shows em solo brasileiro.

A venda dos ingressos para as performances começa na próxima semana, virtualmente pela plataforma Ticketmaster e presencialmente nas bilheterias das arenas. Nos dias 25 e 26 de novembro, abrem as pré-vendas, voltadas exclusivamente para clientes do banco Santander. Em 27 de novembro, acontece a venda geral.

Veja os preços do ingressos

Rio de Janeiro

Pista Premium: inteira R$ 920; meia R$ 460

Pista: R$ 590; meia R$ 295

Cadeira Sul: R$ 590; meia R$ 295

Cadeira inferior leste: inteira R$ 750; meia R$ 375

Cadeira inferior oeste inteira R$ 750; meia R$ 375

Cadeira superior leste: inteira R$ 440; meia R$ 220

Cadeira superior oeste A e B: inteira R$ 440; meia R$ 220

Soundcheck VIP Package*: inteira R$ 2.581; meia R$ 2.121

*O pacote VIP dá direito a:

01 (um) ingressos pista premium Acesso ao soundcheck pré-show do Stray Kids Item exclusivo de presente VIP Laminado e cordão VIP Oportunidade de compra de merchandise antes do show Entrada antecipada no local Check-in designado e equipe de evento VIP no local

São Paulo

Pista Premium: inteira R$ 920; meia R$ 460

Pista: inteira R$ 590; meia R$ 295

Cadeira inferior: inteira R$ 720; meia R$ 360

Cadeira superior: inteira R$ 750; meia R$ 375

Arquibancada: inteira R$ 460; meia R$ 230

Soundcheck VIP Package*: inteira R$ 2.581; meia R$ 2.121

*O pacote VIP dá direito a:

01 (um) ingresso pista premium Acesso ao soundcheck pré-show do Stray Kids Item exclusivo de presente VIP Laminado e cordão VIP Oportunidade de compra de merchandise antes do show Entrada antecipada no local Check-in designado e equipe de evento VIP no local

Quem são os integrantes do Stray Kids

A banda Stray Kids foi formada em 2018, durante um reality show homônimo produzido pela empresa sul-coreana JYP Entertainment. Inicialmente, ela possuia nove membros, mas com a saída de Kim Woojin em 2019, seguiu com os oito restantes. (Conheça cada um abaixo)

Antes de saber quem é quem na boy-band, é importante esclarecer que os integrantes do grupo se dividem em três subunidades. São elas:

3Racha — constituída por Bang Chan, Changbin e Han, a divisão é responsável pela maioria das composições da banda;

— constituída por Bang Chan, Changbin e Han, a divisão é responsável pela maioria das composições da banda; Dance Racha — integrada por Felix, Lee Know e Hyunjin, a divisão é especializada em dança e em coregrafia;

— integrada por Felix, Lee Know e Hyunjin, a divisão é especializada em dança e em coregrafia; Vocal Racha — formada por Seungmin e I.N, a subunidade tem o canto como especialidade.

Bang Chan

Foto: reprodução/Instagram

Nascido na Coreia do Sul em 3 de outubro de 1997, mas naturalizado posteriormente como australiano, Christopher Chahn Bahng, mais conhecido como Bang Chan, tem 27 anos e é o membro mais velho do grupo. Ele ocupada as funções de líder, vocalista, rapper, dançarino, compositor e produtor.

Integrante da subunidade 3Racha, o artista é considerado um dos principais produtores e compositores da banda, ao lado do Changbin e do Han.

Na JYP desde 2010, no período como trainee chegou a ensaiar com outros grandes grupos da empresa de entretenimento, como o Twice e o GOT7.

Lee Know

Foto: divulgação/X

Nascido na Coreia do Sul em 25 de outubro de 1998, Lee Minho, mais conhecido pelo nome artístico de Lee Know, é o segundo mais velho da boy-band e tem 26 anos. No Stray Kids, atua como dançarino principal, vocalista e rapper, além de integrar a Dance Racha.

Antes de estrear como astro da JYP, treinou por apenas um ano. Antes de integrar o grupo de K-pop do empreendimento, chegou a atuar como dançarino de suporte da banda BTS.

Changbin

Foto: reprodução/Instagram

Nascido em 11 de agosto de 1999 na Coreia do Sul, Seo Changbin é integrante do grupo e atua como produtor musical, compositor e rapper. Assim como Bang Chan, é um dos membros da 3Racha e responsável por boa parte das composições e das produções da banda.

Hyunjin

Foto: reprodução/Instagram

O sul-coreano Hwang Hyunjin nasceu em 20 de março de 2000 e na boy-band é dançarino, rapper, vocalista e visual — função comum no K-pop atribuída ao membro considerado mais atraente. Assim como Lee Know, faz parte da Dance Racha.

Diferente dos demais membros, que se candidataram como trainees da JYP, ele foi recrutado para assinar com a empresa quando trafegava pelas ruas da Coreia do Sul em 2015.

Han

Foto: reprodução/Instagram

O sul-coreano Han Jisung, ou apenas Han, nasceu em 14 de setembro de 2000. No Stray Kids, atua como rapper, vocalista e produtor. Antes de estrear como artista, chegou a morar alguns anos na Malásia e retornou à Coreia do Sul para seguir o sonho de ser cantor.

Assim como Bang Chan e Changbin, faz parte da 3Racha e atua ativamente nas composições e produções dos sucessos do grupo.

Felix

Foto: reprodução/Instagram

Filho de pais sul-coreanos, o australiano Lee Felix nasceu em 15 de setembro de 2000 e se mudou para a Coreia do Sul para seguir o sonho de ser cantor. Na banda, atua como rapper e dançarino, além de ser parte da Dance Racha.

Antes de estrear pelo Stray Kids, treinou cerca de um ano como trainee da JYP, assim como Lee Know. Durante a infância e a adolescência praticou taekwondo e chegou a ganhar dezenas de medalhas em competições.

Seungmin

Foto: reprodução/Instagram

O sul-coreano Kim Seungmin nasceu 22 de setembro de 2000 e é um dos principais vocalistas da banda, além de um dos integrantes da subunidade Vocal Racha.

Na infância, chegou a atuar como jogador profissional de beisebol, mas acabou mudando de carreira, seguindo como cantor. Em 2017, terminou em segundo lugar nas audições promovidas pela JYP e assinou com a agência.

I.N

Foto: reprodução/Instagram

Nascido na Coreia do Sul em 8 de fevereiro de 2001, Yang Jeongin, mais conhecido pelo nome artístico de I.N, é o membro mais novo do Stray Kids — chamado no K-pop de maknae — e também é um dos principais vocalistas. Junto com Seungmin, forma a Vocal Racha.

Antes de se tornar um trainee na JYP, chegou a cogitar em ser padre da igreja católica, mas desistiu e seguiu carreira como cantor da empresa sul-coreana.