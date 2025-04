Conheça a trend dos bonecos colecionáveis do ChatGPT e veja como participar da brincadeira

Depois do sucesso da trend de estilizar fotos com traços do Studio Ghibli, internautas descobriram outra função do ChatGPT que já está tomando as redes. Dessa vez, em vez de uma animação 2D, as pessoas podem se transformar em bonecos de ação, com direito a adereços colecionáveis.

A brincadeira foi possível devido à recente atualização do ChatGPT, que aprimora a ferramenta de geração de imagens. Atualmente, a opção de virar um boneco por meio de Inteligência Artificial (I.A) está disponível gratuitamente, bastando estar logado em uma conta na plataforma.

Veja exemplos

Legenda: Usuários também entraram na trend para transformar personalidades brasileiras em bonecos de ação Foto: Reprodução/Redes Sociais

Legenda: Personalidades internacionais também ganharam suas versões de I.A Foto: Reprodução/Redes Sociais

Como entrar na trend?

Diferentemente da opção de transformar uma foto pessoal em uma animação do Studio Ghibli, o comando para virar um boneco é mais complexo. O usuário terá que enviar uma foto (sua ou de outra pessoa) para o ChatGPT e informar detalhes do personagem, como quais acessórios aparecerão na embalagem da caixa.

Ainda é possível orientar o chatbot sobre qual nome o boneco pode ter, a cor da caixa ou se a roupa usada na foto de referência terá alguma alteração. Após dar o comando, é preciso esperar alguns minutos e logo a imagem estará pronta.

Sugestão de prompt

"Uma figura de ação colecionável hiper-realista de um(a) [Gênero] em uma caixa de embalagem de brinquedo de plástico. A pessoa tem cabelo [Defina o cabelo], veste [Defina a roupa]. [Insira detalhes como acessórios ou características]. A embalagem tem um design moderno, com fundo [Defina a cor] e iluminação em tons [Defina a cor]. Dentro da caixa estão acessórios altamente detalhados: [Escolha os acessórios]. A iluminação destaca os reflexos plásticos, dando-lhe uma aparência premium. No topo da caixa, um nome escrito à mão com estilo diz [Informe o nome]."

