Juliana Oliveira presta depoimento sobre acusação de estupro contra Otávio Mesquita

Juliana Oliveira, humorista e ex-assistente de palco do programa "The Noite", do SBT, prestou depoimento na Polícia Civil de Osasco (SP), na tarde dessa quarta-feira (23), dentro do inquérito que apura a denúncia de estupro feita por ela contra o apresentador Otávio Mesquita. As informações foram divulgadas pela Quem.

A artista chegou à unidade policial acompanhada do advogado, Hédio Silva Jr. Na semana passada, o 7º Distrito Policial de Osasco acatou o pedido do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) para investigar o caso.

Conforme a denúncia, as imagens e a transcrição dos diálogos do programa mostram que Otávio Mesquita tocou nos seios e nas partes íntimas de Juliana, mesmo ela tentando se esquivar e demonstrando contrariedade com a situação.

Veja também Zoeira Thiaguinho e Carol Peixinho revelam sexo e nome do primeiro bebê do casal; veja vídeo Zoeira Globo decide manter Cauã Reymond em 'Vale Tudo', e ator volta a gravar cenas com Bella Campos

Relembre o caso

O apresentador Otávio Mesquita foi denunciado por Juliana Oliveira, no mês passado, por ter cometido "atos libidinosos com emprego de força física" contra ela, na frente de mais de 100 pessoas no estúdio do programa "The Noite" e com ampla repercussão na internet.

O caso aconteceu em 25 de abril de 2016. Imagens anexadas à denúncia mostram Mesquita tocando os seios e as partes íntimas de Juliana, contra a vontade dela.

A defesa da humorista diz que a lei penal "considera que a prática de atos libidinosos mediante violência configura estupro, ainda que não haja penetração".

Otávio Mesquita diz que a acusação é "caluniosa" e alegou ter sido "uma brincadeira combinada informalmente entre eles" antes do início das gravações do programa.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.