Globo decide manter Cauã Reymond em 'Vale Tudo', e ator volta a gravar cenas com Bella Campos

Cauã Reymond e Bella Campos vão precisar deixar as supostas diferenças de lado para gravar, nesta quarta-feira (23), cenas importantes do remake de "Vale Tudo".

Após rumores de um possível afastamento, a direção da TV Globo decidiu manter Cauã no elenco e agendou as gravações no cenário do apart-hotel onde os personagens deles passam a viver juntos. As informações são do site Notícias da TV.

Ainda de acordo com o site, a equipe reservou o local para a tarde inteira, sob o comando de Paulo Silvestrini, diretor artístico da novela das nove. Conhecido por ter perfil conciliador e olhar sensível na direção de atores, Silvestrini deve conduzir o trabalho sem assistentes ou diretores de frente — uma estratégia para garantir um ambiente mais calmo e evitar novos atritos.

DESENTENDIMENTOS NOS BASTIDORES

Nos bastidores do remake, os rumores de desentendimentos entre Cauã Reymond e Bella Campos ganharam força nas últimas semanas. Apesar de os atores não terem se pronunciado publicamente sobre o assunto, a direção optou por intervir discretamente para evitar mais desgastes.

De acordo com o Notícias da TV, a escolha de Silvestrini para conduzir as cenas sem apoio direto da equipe foi interpretada como uma tentativa de restabelecer a harmonia no set e garantir que o desempenho dos protagonistas não fosse comprometido pelos conflitos pessoais.

CENAS DOS PRÓXIMOS CAPÍTULOS

Bella e Cauã vão gravar cenas dos capítulos 39, 40, 41, 42 e 48. Os personagens Maria de Fátima e César viverão momentos de euforia e cumplicidade ao celebrar o roubo de uma mala com dólares do jatinho de Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Unidos por ambição e atração, eles comemoram o golpe: "Aumenta o som, César! Que a gente tá rico!", grita a personagem de Bella Campos, enquanto dança e beija o cúmplice. Ele responde: "Tamo rico, Fátima!".

Para manter o roubo em segredo, Fátima mente para a mãe e diz estar na casa de uma amiga. Raquel (Taís Araujo), que terá feito as pazes com a filha, se emociona com a suposta mudança de comportamento da jovem. "Minha filha tá tomando tino, finalmente!", comenta com Ivan (Renato Góes), que começará a desconfiar da história.

Enquanto isso, César planeja fugir com o dinheiro, mas Fátima quer mais status e poder. Ela intensifica o jogo duplo, escondendo o caso com César enquanto investe na aproximação com Odete Roitman (Debora Bloch) e Afonso (Humberto Carrão).

