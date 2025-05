Datena é confirmado como novo apresentador da RedeTV

Após deixar o SBT com menos de seis meses na emissora, José Luiz Datena foi confirmado como novo apresentador da RedeTV!. Em anúncio nas redes sociais nesta terça-feira (6), o canal deu as boas-vindas ao comunicador e relembrou sua trajetória na empresa mais de 20 anos atrás.

Conforme o comunicado, Datena irá comandar um novo telejornal a partir de junho. "Um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro retorna à emissora onde marcou presença em 2002. Um novo telejornal com a credibilidade, o serviço e a autenticidade que marcaram seus mais de 40 anos de carreira. Vem aí uma nova era na informação", declarou a emissora na publicação.

O nome do novo programa com estreia marcada para o próximo mês, no entanto, ainda não foi divulgado.

À frente do SBT, Datena apresentou o "Tá na Hora", mas saiu do canal meses após a contratação. Segundo o jornal Folha de S. Paulo, ele aceitou proposta da empresa de Amilcare Dallevo Jr e Marcelo de Carvalho para alavancar a audiência nas tardes da emissora.

Demissões polêmicas

Datena tem vivido encerramentos de ciclos polêmicos na TV. Após a saída turbulenta da Band, ele conduziu as negociações com a nova emissora sem o conhecimento do SBT, o que teria deixado executivos e membros da família Abravanel chateados.

Em seu discurso na abertura do último programa, disse que sempre foi seu sonho trabalhar na emissora fundada por Silvio Santos, mas sem citar os motivos de sua saída. "[...] E agora, com as filhas dele, elas são tão humildes e bacanas, com o mesmo DNA de humildade do Silvio Santos. Eu torço que a Daniela Beyruti [presidente do SBT] faça do SBT cada vez maior. É a emissora que cabe o Brasil aqui dentro", afirmou.