Datena deixa SBT após menos de seis meses e assina com RedeTV!, diz colunista

José Luiz Datena deixou o SBT após menos de 6 meses na emissora. De acordo com informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de São Paulo, esta sexta-feira (2), marcou a última edição do “Tá na Hora” com Datena à frente. Ele iniciou o programa agradecendo a oportunidade que teve na emissora de Silvio Santos.

O apresentador deve seguir para a RedeTV!, por onde já passou, mais de 20 anos atrás. Ainda segundo a Folha, ele aceitou proposta da empresa de Amilcare Dallevo Jr e Marcelo de Carvalho para comandar um programa e alavancar a audiência nas tardes da empresa.

Novo contrato

A RedeTV!, no entanto, não confirmou a informação ao colunista, mas fontes da emissora afirmam que Datena deve assinar o contrato na segunda-feira (5), e ser anunciado oficialmente no mesmo dia.

Jorge Kajuru, que trabalha na RedeTV!, intermediou as negociações e confirmou que a emissora será a nova casa do ex-candidato à prefeitura de São Paulo. "Fiquei feliz por ajudar ele a voltar para a RedeTV!", disse Kajuru a Vaquer.

Saída polêmica

Datena parece colecionar encerramentos de ciclos polêmicos. Após a saída turbulenta da Band, ele conduziu as negociações com a nova emissora sem o conhecimento do SBT, o que teria deixado executivos e membros da família Abravanel chateados.

Procurado pela coluna, Datena não respondeu sobre a saída do SBT. Mas em seu discurso na abertura do último programa, disse que sempre foi seu sonho trabalhar com o Silvio Santos. "[...] E agora, com as filhas dele, elas são tão humildes e bacanas, com o mesmo DNA de humildade do Silvio Santos. Eu torço que a Daniela Beyruti [presidente do SBT] faça do SBT cada vez maior. É a emissora que cabe o Brasil aqui dentro".