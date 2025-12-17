HBO Max confirma 2ª temporada de 'Beleza Fatal'

A HBO Max confirmou a renovação de Beleza Fatal para uma segunda temporada. A novela foi um dos maiores sucessos da plataforma em 2025 e consolidou o investimento do streaming no formato.

O anúncio foi feito nas redes sociais do serviço pelo autor da trama, Raphael Montes. Em um vídeo gravado na tradicional livraria de mistério The Mysterious Bookshop, em Nova York, o escritor revelou que voltou ao local em busca de inspiração para os novos episódios.

“A notícia que todos estavam esperando. Eu já estou aqui na livraria para ter novas ideias porque, sim, Beleza Fatal vai ter continuação! Até logo, my love”, disse Montes.

A primeira temporada contou com 40 episódios, exibidos em blocos semanais de cinco capítulos, e marcou a estreia da HBO Max no formato de novela.

A produção rapidamente se tornou um fenômeno de audiência, figurando entre os conteúdos mais assistidos da plataforma tanto na América Latina quanto nos Estados Unidos.

Diante da repercussão, rumores sobre uma continuação passaram a circular nos bastidores. De acordo com a coluna de Gabriel Vaquer, do jornal Folha de São Paulo, Camila Pitanga, Camila Queiroz, Giovanna Antonelli e Herson Capri foram sondados para retornar aos seus papéis e se mostraram favoráveis à sequência.

Ainda segundo a publicação, a previsão é que a nova temporada chegue ao streaming em 2027, embora a plataforma ainda não tenha confirmado oficialmente a data.

Em dezembro, a HBO Max lançou o Especial Beleza Fatal, episódio extra em formato documental que reuniu elenco, autores e equipe técnica para relembrar os bastidores das gravações e comentar o impacto da novela junto ao público.

A trama acompanha Sofia (Camila Queiroz), jovem que tem a vida transformada após ver a mãe ser presa injustamente por armação da prima Lola (Camila Pitanga). Sem apoio, ela passa a viver com a família Paixão, comandada por Elvira (Giovanna Antonelli), que enfrenta o trauma de ter a filha Rebeca hospitalizada após uma cirurgia plástica mal sucedida. Unidas pela dor, Sofia e a família encontram na vingança um objetivo em comum.