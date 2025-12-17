Diário do Nordeste
Marido relata melhora de Isabel Veloso após 21 dias internada

Influenciadora segue em estado delicado, mas apresenta sinais positivos.

Redação producaodiario@svm.com.br
Apesar da melhora, o estado de saúde de Isabel Veloso ainda é considerado delicado.
Foto: Reprodução/X.

Lucas Borbas, de 26 anos, usou as redes sociais nesta quarta-feira (17) para atualizar os seguidores sobre o estado de saúde da esposa, Isabel Veloso, de 19. Internada há 21 dias, a influenciadora apresenta sinais de melhora após um período crítico na UTI de um hospital no Paraná.

Isabel foi hospitalizada no dia 26 de novembro depois de sofrer uma crise respiratória. Em um primeiro momento, chegou a deixar a UTI e seguir para o quarto, mas precisou ser novamente intubada na madrugada de 4 de dezembro, o que reacendeu a preocupação de familiares e fãs.

Nos Stories do Instagram, Lucas contou que a visitou e percebeu avanços no quadro clínico. “Fala pessoal, tudo bem? Vim trazer notícias da Bel para vocês hoje. Visitei ela, estava bem menos inchada hoje. Tava gesticulando bastante comigo. Eu não quero entrar em detalhes com vocês, querendo ou não, é difícil, mas… Só quero falar que hoje foi um dia bom”, disse.

Em outro momento, o marido agradeceu o apoio recebido e destacou a importância da fé durante o processo. “Eu agradeço muito a Deus, as muitas orações que vocês têm feito pela Isabel. Posso falar que hoje eu ganhei meu dia. Mas é claro, a gente tem que ser realista. O quadro dela é bem delicado ainda, mas o pouco que a gente vê é que está andando, está indo. Nem que seja um passinho por vez. A gente tem que agradecer e dar vitória. E eu só tenho que agradecer a Deus por hoje. Meu Deus, hoje eu estou muito feliz”, afirmou, emocionado.

Apesar das melhoras relatadas, Lucas reforçou que o estado de saúde de Isabel ainda exige cuidados intensivos e acompanhamento constante da equipe médica.

