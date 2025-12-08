Diário do Nordeste
Isabel Veloso na UTI: marido da influenciadora pede respeito à privacidade

Lucas Borbas se pronunciou após circulação de imagens da influenciadora internada em estado delicado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Isabel Veloso está internada na UTI após ser diagnosticada com uma pneumonia grave.
Legenda: Isabel Veloso está internada na UTI após ser diagnosticada com uma pneumonia grave.
Foto: Reprodução/Instagram.

Lucas Borbas, marido de Isabel Veloso, fez um apelo público nas redes sociais nesta segunda-feira (8) pedindo respeito à privacidade da influenciadora, que segue internada em estado delicado na UTI do Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba (PR).

A jovem, de 19 anos, enfrenta um tratamento contra um linfoma de Hodgkin desde os 15. Em comunicado divulgado em nome da família, Lucas lamentou a circulação de conteúdos sensíveis envolvendo a esposa.

"Sei que Isabel é uma figura pública querida, acompanhada por muitas pessoas que genuinamente torcem por ela e enviam diariamente palavras de apoio e fé. Sou grato por todo esse carinho", começou.

"Entretanto, tenho observado, com profunda tristeza e preocupação, a divulgação de imagens e informações que expõem Isabel em um momento de extrema fragilidade, práticas que, além de desnecessárias, contrariam as orientações da instituição onde ela está internada e violam sua privacidade", declarou.

Na sequência, ele destacou que a postura vai contra tudo o que Isabel sempre defendeu. "É importante lembrar que Isabel sempre escolheu compartilhar sua luta contra o câncer de forma leve e consciente, preservando sua intimidade e mantendo sua dignidade. Registrar e divulgar imagens dela desacordada, sem seu consentimento, vai contra tudo o que ela sempre defendeu e representa uma invasão dolorosa para todos nós", acrescentou.

Lucas também fez um pedido direto por empatia e responsabilidade. "A família reconhece e valoriza todas as orações e manifestações de carinho. Contudo, lamentamos que algumas pessoas utilizem a fé e a fragilidade de Isabel como forma de obter visibilidade nas redes sociais", afirmou.

"A oração mais verdadeira é aquela feita no silêncio do coração, com sinceridade, e não a que se transforma em conteúdo para gerar curtidas ou alimentar páginas sensacionalistas", completou.

Ele conluiu pedindo que a privacidade de Isabel seja preservada, "que todos possam honrar sua história, sua força e sua dignidade neste momento tão sensível".

"Este é um período que exige empatia, responsabilidade e humanidade. Agradeço profundamente a compreensão e o apoio de todos", acrescentou.

Estado de saúde

Sobre o estado de saúde da esposa, Lucas tranquilizou os seguidores dentro do possível. "A Isabel está estável, ainda com ajuda dos aparelhos. É um momento delicado, e como marido eu preciso dizer: postem fotos dela cheia de vida, sorrindo, vivendo -- porque é assim que eu vejo a minha Isa. O que ela passa agora é um trecho, não um fim. Eu creio nisso. E obrigado a cada um que ora por ela em silêncio. A fé de vocês tem sustentado a gente", afirmou.

Após a repercussão, o Hospital Erasto Gaertner também se manifestou por meio de sua assessoria de comunicação. "Pelo que foi apurado pelo HEG, as imagens da paciente Isabel Veloso, que têm circulado nas redes sociais, foram originalmente publicadas pela própria família e, posteriormente, recortadas e reutilizadas por terceiros, fora do contexto inicial", disse a equipe.

O hospital reforçou ainda seu compromisso com a ética e o sigilo. "Reforçamos que estamos em contato com a família para compreender a situação e para reafirmar nosso compromisso com a ética, o sigilo médico e o respeito absoluto à privacidade da paciente e de seus familiares. Seguimos dedicados a oferecer assistência responsável, humanizada e alinhada às melhores práticas de proteção de dados e dignidade em saúde".

Boletim médico

Isabel segue internada após ser diagnosticada com uma pneumonia grave. De acordo com boletim divulgado na última sexta-feira (5), a paciente "permanece em acompanhamento integral, especializado e ininterrupto, seguindo rigorosamente os protocolos assistenciais".

Em nova nota, o hospital detalhou: "O Hospital Erasto Gaertner informa que a paciente Isabel Veloso, que recentemente passou por um transplante de medula óssea como parte do tratamento para linfoma de Hodgkin, encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sob cuidados médicos.

O Hospital reforça que novas atualizações sobre o estado de saúde da paciente serão comunicadas diretamente à família, em respeito às normas de sigilo e confidencialidade em saúde". 

