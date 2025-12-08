Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ator morre durante estreia de espetáculo no Interior de SP

Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de 25 anos, passou mal no palco e não resistiu.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:50)
Zoeira
Vitor era formado em Relações Públicas, mas trabalhava profissionalmente como ator.
Legenda: Vitor era formado em Relações Públicas, mas trabalhava profissionalmente como ator.
Foto: Reprodução/Studio Clayds Zwing.

A estreia do espetáculo “Aladdin”, no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco (SP), no último sábado (6), foi marcada por uma tragédia. O ator Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de 25 anos, sofreu um mal súbito durante a apresentação e morreu no local.

Vitor nasceu em São Paulo, era formado em Relações Públicas e atuava profissionalmente na Companhia Brasileira de Teatro Musical.

O velório e o sepultamento acontecem nesta segunda-feira (8), no Cemitério Memorial Parque das Cerejeiras, no Jardim Ângela, na capital paulista. 

Segundo o coreógrafo, professor e diretor de teatro musical, Francisco Ribeiro, Vitor estava em cena interpretando o Gênio de "Aladdin" quando caiu no palco, faltando cerca de 20 minutos para o fim do espetáculo.

"A gente começou a achar que era uma brincadeira, que ele estava fingindo, porque ele improvisava muito. Porém, 10, 15 segundos depois, a gente percebeu um chiado no microfone que parecia alguma coisa estranha e a gente mandou fechar a cortina. Eu desci correndo para onde estava o palco", relatou Francisco nas redes sociais.

Ele ainda contou os momentos de tensão após a queda do amigo: "Quando cheguei, já tinham tirado a roupa dele, já tinham deixado ele de lado, porque a gente achava que era uma convulsão. A gente ficou tentando fazer tudo que a gente podia. Tinha bombeiro, tinha dentista, tinha tudo que vocês possam imaginar. Tinha uma estudante de medicina, que foi uma super caridosa. O Samu demorou 20 minutos para chegar, mas chegou. Eles ficaram tentando reviver o meu amigo durante uma hora".

Veja também

teaser image
É Hit

Mauri Lima, sertanejo irmão de Chitãozinho e Xororó, morre em rodovia de SP

De acordo com o diretor, os sinais vitais de Vitor já estavam muito baixos no momento do socorro. "Eu não tenho como falar porque não saiu o resultado da necrópsia. A gente vai saber realmente do que aconteceu, se foi realmente infarto fulminante, o que que foi. Mas pelo que tudo indica é que quando ele caiu, ele já tinha ido para outro lugar, já não tava ali com a gente".

A Prefeitura de Osasco informou, por meio de nota, que o Samu foi acionado, mas a equipe apenas confirmou o óbito no local.

Comunicado

A escola municipal de dança e teatro Clayds Zwing, responsável pelo espetáculo, também se manifestou nas redes sociais. Em comunicado, destacou que Vitor era aluno de Teatro Musical e vivia um dos personagens mais importantes de sua trajetória.

"E foi justamente nesse papel, no palco do Teatro Municipal de Osasco Glória Giglio, na noite de estreia, sábado, 6 de dezembro, que ele nos deixou. Um mal súbito interrompeu sua vida enquanto era aplaudido, fazendo a plateia sorrir. Vitor partiu fazendo o que amava, no lugar onde sempre pertenceu: o palco", disse a instituição.

A nota ainda prestou homenagem ao artista: "Sua presença, seu talento e sua generosidade artística deixam uma marca que não se apaga. Seguiremos honrando sua memória naquilo que construímos todos os dias: arte, entrega, verdade. Que sua passagem seja leve, e sua luz continue guiando quem teve o privilégio de cruzar seu caminho. Que o palco seja sua eterna morada".

Conforme a escola, Vitor iniciou a formação no Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical aos 13 anos. Ele integrou produções como Quebra-Nozes, Footloose no Studio Broadway e começou na dança ainda criança, aos 10 anos, no projeto Meninos do Morumbi.

Após a morte do ator, todas apresentações do espetáculo foram canceladas.

Vitor era formado em Relações Públicas, mas trabalhava profissionalmente como ator.
Zoeira

Ator morre durante estreia de espetáculo no Interior de SP

Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de 25 anos, passou mal no palco e não resistiu.

Redação
Há 33 minutos
Duas caixas retangulares com embrulho listrado em branco, verde e vermelho e um laço vermelho, simbolizando presentes. Ao fundo, em desfoque, uma árvore de Natal verde decorada.
Zoeira

O que dar de Natal com pouco dinheiro? Veja como presentear sem gastar muito

As opções podem incluir itens materiais e vales-experiência.

Milenna Murta*
Há 1 hora
Whindersson Nunes de gorro de crochê colorido e tatuagens faciais, sorrindo em um estúdio de gravação.
Zoeira

Whindersson Nunes diz que já questionou a própria sexualidade

Humorista relatou que a atenção e a delicadeza de cuidador despertaram sentimentos novos.

Redação
08 de Dezembro de 2025
Zoeira

Silvero Pereira vence o Dança dos Famosos 2025; veja vídeo

O ator e cantor cearense disputou com Manu Bahtidão e Wanessa Camargo neste domingo (7).

Redação
07 de Dezembro de 2025
Apresentadoras do Fantástico, Maju Coutinho e Poliana Abritta.
Zoeira

'Fantástico' deste domingo (7) exibe informações exclusivas sobre morte do menino Benício

A revista eletrônica também aborda a rotina de um hospital que atua no tratamento de vítimas de animais peçonhentos.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Família da atriz Sthefany Brito anunciando a chegada do terceiro filho.
Zoeira

Sthefany Brito anuncia gravidez do terceiro filho: "vem aí um meninão"; veja vídeo

Atriz já é mãe de Antônio Enrico e Vicenzo, frutos do casamento com Igor Raschkovsky.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Aniversariante de sábado (7), Lucas afirmou que seu maior presente será ter Isabel curada.
Zoeira

Marido de Isabel Veloso se emociona ao relatar estado grave da esposa

Lucas Borbas chorou ao falar sobre aniversário e pediu força pela recuperação da influenciadora.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Lando Norris e Magui mantém um relacionamento discreto.
Zoeira

Lando Norris celebra título da F1 e ganha beijo da namorada

Magui Corceiro parabenizou o piloto após vitória histórica da temporada 2025

Redação
07 de Dezembro de 2025
montagem de fotos com os finalista da Dança dos Famosos, Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão.
Zoeira

Dança dos Famosos deste domingo (7) tem Silvero Pereira, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão na final

Finalistas vão mostrar todo o talento nos ritmos valsa e samba.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (07/12) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (07/12) na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Esporte Espetacular'.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Mulher de cabelos loiros e vestido vermelho vibrante sorrindo, deitada em um barco à noite, com arquitetura e um canal ao fundo.
Zoeira

Maya Massafera diz ter investido R$ 5 milhões em transição

Influenciadora detalha gastos e desafios ao falar do processo.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Luciano Huck de camiseta branca está sentado entre dois líderes indígenas com pinturas corporais e ornamentos tradicionais; um deles fala segurando um celular, enquanto outras pessoas da comunidade aparecem ao fundo em um ambiente de aldeia.
Zoeira

Luciano Huck é criticado após pedir para indígenas esconderem celulares

Fala do apresentador foi criticada por entidades indígenas.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Shakira em performance ao vivo, vestindo preto e com projeções visuais verdes ao fundo.
Zoeira

Shakira e Piqué retomam diálogo após anos distantes, diz revista

Ex-casal teria voltado a se comunicar sem intermediários.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Artista em show ao vivo, com expressão intensa, cantando em microfone sob luzes roxas no palco.
Zoeira

Artista brasileira brilha no ‘The Voice' da Alemanha

Paulista queer de gênero fluido se destaca com performances marcantes.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Daniel é um homem de meia idade e cabelo preto. Na foto, ele está segurando um violão no colo enquanto gesticula.
Zoeira

Viver Sertanejo mostra 2ª parte da entrevista com Hugo & Guilherme e Jads & Jadson

O programa começa às 10h05, após o Globo Rural.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Entrevistado do Globo Rural.
Zoeira

Globo Rural revisita região do NE que já foi marcada pela fome e por alto índice de mortalidade

O programa começa às 8h30.

Redação
07 de Dezembro de 2025
Laura Pausini é uma mulher branca de cabelo castanho escuro. Na foto, ela segura um microfone enquanto dá entrevista.
Zoeira

Altas Horas deste sábado (6/12) terá a participação de Laura Pausini

Também estarão presentes artistas como Léo Foguete, Sorriso Maroto, Jade Picon e Chay Suede.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Elenco da novela Coração Acelerado durante coletiva de imprensa na CCXP.
Zoeira

Elenco de 'Coração Acelerado' descreve novela na CCXP: 'essência da música sertaneja'

Atores garantiram preparação intensa na obra e mergulho no universo musical.

Mylena Gadelha
06 de Dezembro de 2025
Este é o quarto casamento da atriz Kim Cattrall.
Zoeira

Kim Cattrall se casa em Londres em cerimônia íntima

Atriz de "Sex and the City" celebrou união com Russell Thomas diante de poucos convidados.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Tainá Militão mostrou nas redes sociais a câmera camuflada.
Zoeira

Tainá Militão acha câmera oculta apontada para sua casa

Influenciadora chamou polícia após vizinho encontrar equipamento camuflado.

Redação
06 de Dezembro de 2025