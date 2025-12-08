Ator morre durante estreia de espetáculo no Interior de SP

A estreia do espetáculo “Aladdin”, no Teatro Municipal Glória Giglio, em Osasco (SP), no último sábado (6), foi marcada por uma tragédia. O ator Vitor Eduardo Dumont Ferreira, de 25 anos, sofreu um mal súbito durante a apresentação e morreu no local.

Vitor nasceu em São Paulo, era formado em Relações Públicas e atuava profissionalmente na Companhia Brasileira de Teatro Musical.

O velório e o sepultamento acontecem nesta segunda-feira (8), no Cemitério Memorial Parque das Cerejeiras, no Jardim Ângela, na capital paulista.

Segundo o coreógrafo, professor e diretor de teatro musical, Francisco Ribeiro, Vitor estava em cena interpretando o Gênio de "Aladdin" quando caiu no palco, faltando cerca de 20 minutos para o fim do espetáculo.

"A gente começou a achar que era uma brincadeira, que ele estava fingindo, porque ele improvisava muito. Porém, 10, 15 segundos depois, a gente percebeu um chiado no microfone que parecia alguma coisa estranha e a gente mandou fechar a cortina. Eu desci correndo para onde estava o palco", relatou Francisco nas redes sociais.

Ele ainda contou os momentos de tensão após a queda do amigo: "Quando cheguei, já tinham tirado a roupa dele, já tinham deixado ele de lado, porque a gente achava que era uma convulsão. A gente ficou tentando fazer tudo que a gente podia. Tinha bombeiro, tinha dentista, tinha tudo que vocês possam imaginar. Tinha uma estudante de medicina, que foi uma super caridosa. O Samu demorou 20 minutos para chegar, mas chegou. Eles ficaram tentando reviver o meu amigo durante uma hora".

De acordo com o diretor, os sinais vitais de Vitor já estavam muito baixos no momento do socorro. "Eu não tenho como falar porque não saiu o resultado da necrópsia. A gente vai saber realmente do que aconteceu, se foi realmente infarto fulminante, o que que foi. Mas pelo que tudo indica é que quando ele caiu, ele já tinha ido para outro lugar, já não tava ali com a gente".

A Prefeitura de Osasco informou, por meio de nota, que o Samu foi acionado, mas a equipe apenas confirmou o óbito no local.

Comunicado

A escola municipal de dança e teatro Clayds Zwing, responsável pelo espetáculo, também se manifestou nas redes sociais. Em comunicado, destacou que Vitor era aluno de Teatro Musical e vivia um dos personagens mais importantes de sua trajetória.

"E foi justamente nesse papel, no palco do Teatro Municipal de Osasco Glória Giglio, na noite de estreia, sábado, 6 de dezembro, que ele nos deixou. Um mal súbito interrompeu sua vida enquanto era aplaudido, fazendo a plateia sorrir. Vitor partiu fazendo o que amava, no lugar onde sempre pertenceu: o palco", disse a instituição.

A nota ainda prestou homenagem ao artista: "Sua presença, seu talento e sua generosidade artística deixam uma marca que não se apaga. Seguiremos honrando sua memória naquilo que construímos todos os dias: arte, entrega, verdade. Que sua passagem seja leve, e sua luz continue guiando quem teve o privilégio de cruzar seu caminho. Que o palco seja sua eterna morada".

Conforme a escola, Vitor iniciou a formação no Centro de Estudos e Formação em Teatro Musical aos 13 anos. Ele integrou produções como Quebra-Nozes, Footloose no Studio Broadway e começou na dança ainda criança, aos 10 anos, no projeto Meninos do Morumbi.

Após a morte do ator, todas apresentações do espetáculo foram canceladas.