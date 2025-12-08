Mauri Lima, sertanejo irmão de Chitãozinho e Xororó, morre em rodovia de SP

Amauri Prudêncio de Lima, cantor da dupla sertaneja Maurício e Mauri, faleceu aos 55 anos, na tarde desse domingo (7), após um acidente na BR-116, em Miracatu (SP). A van da dupla se envolveu em uma colisão que envolveu ainda um caminhão e uma caminhonete.

O veículo transportava nove passageiros e o condutor, que teve um mau súbito. Além de Mauri, que estava no banco do passageiro, a morte de um integrante da equipe também foi confirmada. Seis pessoas ficaram feridas.

O irmão e parceiro de dupla, Maurício Lima Sobrinho, também estava no veículo, mas encontra-se fisicamente bem, segundo a assessoria dos cantores.

Maurício e Mauri retornavam à cidade de Indaiatuba (SP) após se apresentarem em um evento fechado em Curitiba (PR) no último sábado (6).

Mauri era irmão de Chitãozinho e Xororó, com quem trabalhou antes de iniciar a carreira musical com Maurício. Pelas redes sociais, as assessorias de ambas as duplas sertanejas manifestaram o luto pelo cantor.

Legenda: Mauri Lima era um dos irmãos da dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó. Foto: Reprodução/Instagram.

Trajetória

Nascido em Mauá, na Região Metropolitana de São Paulo, Mauri começou no eixo musical trabalhando nos bastidores da dupla Chitãozinho e Xororó. Enquanto isso, Maurício participava como backing vocal dos artistas.

Nos anos de 1990, a convite de um diretor musical, Maurício e Mauri formaram a dupla sertaneja de mesmo nome e investiram na própria carreira. Com sucessos como "Paixão ou Loucura" e "Sempre Seu Homem", os cantores estavam em atuação há 35 anos.

Em 2003, os irmãos chegaram a ser indicados para o Grammy Latino como parte do projeto Comitiva Brasil, com o álbum "100% sertanejo".

Aos 55 anos, Mauri deixa sua esposa, a apresentadora do SBT Andrea Fabyanna, e dois filhos.

"Papai, obrigado por me ensinar tudo que sei, sua história é linda e eu prometo continuar o seu legado, você ai de cima vai cuidar e se orgulhar de mim. Eu te amo sempre e para sempre", publicou Maury Lima, filho do cantor.