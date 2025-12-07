Diário do Nordeste
Silvero Pereira vence o Dança dos Famosos 2025; veja vídeo

O ator e cantor cearense disputou com Manu Bahtidão e Wanessa Camargo neste domingo (7).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:24)
Zoeira
Legenda: Silvero Pereira e Thaís Sousa na final do Dança dos Famosos
Foto: Globo/Léo Rosário/GShow

O ator e cantor cearense Silvero Pereira foi o grande destaque da final do Dança dos Famosos 2025, do Programa Domingão com Huck, neste domingo (7). Ele conquistou o título ao lado da parceira de dança Thais Sousa após uma noite marcada por disputas acirradas. 

A dupla se destacou nos ritmos de valsa e samba, conquistando notas altas do júri técnico, da plateia do programa no estúdio e do público de casa. No total, Silvero perdeu apenas dois décimos e encerrou a competição com 159,8 pontos, consolidando a vitória. 

Na comemoração, emocionado, Silvero, que também é colunista do Diário do Nordeste, fez um discurso no qual dedicou o prêmio ao público e às pessoas que, como ele, vieram do interior e estudaram em escola pública. “Você que é caboclo, que é do axé… existe esperança”, declarou. 

Ele destacou ainda que deseja ser referência para quem busca vencer na vida sem esquecer as próprias origens.

Como foi a disputa?

A final da Dança dos Famosos reuniu Silvero, Wanessa Camargo e Manu Bahtidão. Cada dupla se apresentou primeiro na valsa e depois no samba, acumulando notas de jurados. No júri estava a bailarina Ingrid Silva e a apresentadora Tati Machado, campeã do Dança em 2024.

Na primeira rodada, Silvero e Thais receberam nota 10 de todos os jurados ao dançar “Valsa do Imperador”, de Johann Strauss.

No samba, Silvero voltou a brilhar ao dançar “Atrás da Verde e Rosa”, clássico da Mangueira. A plateia reagiu aplaudindo o ator e gritando: “É campeão!”. A nota máxima na segunda performance consolidou ainda mais a vantagem da dupla.

Wanessa Camargo e Diego Basílio garantiram o segundo lugar, com boas apresentações, especialmente na valsa, enquanto Manu Bahtidão e Heron Leal ficaram em terceiro. 
