Conheça os participantes da Dança dos Famosos 2025, do programa Domingão com Huck

Os participantes da nova edição do “Dança dos Famosos”, do programa Domingão com Huck, foram divulgados na noite deste domingo (3), ao vivo, durante a atração da TV Globo. O primeiro nome foi anunciado na sexta-feira (1º), o da cantora Wanessa Camargo.

"Confirmada! Wanessa é o primeiro nome a formar o elenco do Dança dos Famosos 2025! Ela vem com tudo!", escreveu o perfil oficial do programa no Instagram.

O apresentador do programa, Luciano Huck, celebrou a chegada da artista. Ele postou um vídeo em que elogia a trajetória da cantora ao longo dos anos e se diz animado pela participação da artista no reality show.

"Wanessa Camargo. Ela é poderosa, atrevida e agora tá pronta para dançar como nunca! Com mais de 20 anos de carreira, Wanessa Camargo já passou por todos os palcos possíveis e dominou todos eles. Do pop ao sertanejo, do Show dos Famosos ao Lip Sync, ela mostrou que entrega presença e emoção! Agora, será que a poderosa vai conquistar também o 10 do júri? ", questionou na publicação.

Além de Wanessa, o ator cearense e colunista do Diário do Nordeste, Silvero Pereira, foi anunciado na atração.

CONFIRA LISTA COMPLETA

Wanessa Camargo, Álvaro, David Junior, Duda Santos, Cátia Fonseca, Richarlyson, Fernanda Paes Leme, Livinho, Manu Bahtidão, Allan Souza Lima, Nicole Bahls, Silvero Pereira, Tereza Seiblitz, Luan Pereira, Gracyanne Barbosa e Rodrigo Faro.

Esse ano, a edição é especial, pois celebra os 20 anos do “Dança dos Famosos”. Nas redes sociais, internautas celebraram os nomes, fazendo com que a disputa ficasse entre os assunto mais comentados da rede social X.

“Só a Globo consegue reunir Cátia Fonseca, Nicole Bahls, Álvaro e Rodrigo Faro no mesmo elenco”, escreveu um internauta. Outro brincou: “Dança não sei se vai tá tendo, mas com Nicole Bahls e Alvaro no elenco vamos rir muito! Kkkkkkkk”