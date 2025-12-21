Juliette comenta cancelamento de Karol Conká no BBB e rapper reage

Juliette, vencedora do “BBB 21”, falou abertamente sobre a relação com Karol Conká e o forte cancelamento enfrentado pela rapper após sua participação no reality. As declarações foram feitas durante o podcast “Os Nordestinos Pelo Mundo”, de Léo Paiva, onde a cantora afirmou não guardar ressentimentos da ex-rival de confinamento.

Ao participar de um quadro de comparações entre ex-BBBs, Juliette fez questão de deixar clara sua posição. "Eu gosto de Karol, tá? Eu gosto muito de Karol. O povo acha que eu tenho raiva dela, tenho zero. Lá dentro já estava resolvido", disse.

A cantora também saiu em defesa de Karol ao comentar a repercussão negativa que marcou a trajetória da rapper no programa, que até hoje detém o recorde de rejeição, com 99,17% dos votos.

Para Juliette, fatores raciais pesaram na intensidade do cancelamento. "Eu tenho certeza absoluta que se Karol Conká fosse uma mulher branca, ela não teria sido tão cancelada. Tenho certeza disso", afirmou.

Juliette reconheceu os erros cometidos pela ex-colega de reality, mas ponderou o julgamento público. "Ela cometeu inúmeros erros, mas acho que botaram a mão ali em outros lugares também. E digo isso reconhecendo os erros dela. Mas acredito que se fosse uma mulher branca teria sido mais acolhida", concluiu.

Após a repercussão das falas, Karol Conká reagiu nas redes sociais. Em seu perfil no X, antigo Twitter, a rapper comentou o posicionamento de Juliette. "Pois é Brasil, precisa uma pessoa branca falar o que uma pessoa negra vem dizendo há tempos pra pauta ser levada a sério. Obrigada, Juliette", escreveu.