A cantora Wanessa Camargo foi a primeira participante confirmada na nova edição do "Dança dos Famosos", nesta sexta-feira (1º). O anúncio foi feito por meio das redes sociais do Domingão com Huck, onde a competição é exibida.

"Confirmada! Wanessa é o primeiro nome a formar o elenco do Dança dos Famosos 2025! Ela vem com tudo!", escreveu o perfil oficial do programa no Instagram.

A cantora celebrou o convite e afirmou estar pronta para a competição. "Mais um desafio! Tô super feliz, animada e honrada de fazer parte do Dança dos Famosos. Bora com tudo!", disse Wanessa, pelas redes sociais.

Huck celebra participação de Wanessa

Luciano Huck também celebrou a chegada de Wanessa. O apresentador postou um vídeo em que elogia a trajetória da cantora ao longo dos anos e se diz animado pela participação da artista no reality show.

"Wanessa Camargo. Ela é poderosa, atrevida e agora tá pronta para dançar como nunca! Com mais de 20 anos de carreira, Wanessa Camargo já passou por todos os palcos possíveis e dominou todos eles. Do pop ao sertanejo, do Show dos Famosos ao Lip Sync, ela mostrou que entrega presença e emoção! Agora, será que a poderosa vai conquistar também o 10 do júri? ", questionou na publicação.

Participantes da Dança dos Famosos

Até o momento, Wanessa Camargo é a única participante anunciada para a nova temporada do 'Dança dos Famosos'. Ao longo desta sexta-feira (1º), no entanto, a Globo deve liberar os nomes que farão parte do programa em 2025.