Justin Timberlake revela diagnóstico de doença de Lyme; conheça sintomas

O cantor Justin Timberlake foi diagnosticado com a doença de Lyme, conforme revelou nesta quinta-feira (31). Em publicação no Instagram, o artista detalhou que quase cancelou sua última turnê "Forget Tomorrow".

"Tenho lutado contra alguns problemas de saúde e fui diagnosticado com a doença de Lyme, para esclarecer o que tenho enfrentado nos bastidores. Se já passou por esta doença ou conhece alguém que já passou, então está ciente: viver com isto pode ser implacavelmente debilitante, tanto mental como fisicamente", escreveu Justin no Instagram.

"Eu conseguia entender por que estava no palco com uma dor enorme nos nervos ou simplesmente sentindo uma fadiga, ou enjoo insanos. Eu estava diante de uma decisão pessoal. Parar de fazer turnê? Ou continuar e descobrir". Justin Timberlake Cantor

No caso dele, a opção foi continuar. Assim, mesmo com os desgastes físicos e mentais, decidiu seguir com as apresentações. Na nota, declarou que a alegria de se apresentar, estar no palco e com o público superava qualquer estresse passageiro.

O que é a doença de Lyme?

A doença de Lyme é provocada pela bactéria Borrelia burgdorferi, sendo transmitida por carrapatos. Dentre os principais sintomas, estão:

Fadiga

Febre

Dores no corpo

Lesões na pele

No entanto, também pode causar infecção aguda, artrite crônica, doença cardíaca e sintomas neurológicos.

Devido à semelhança dos sintomas com outras enfermidades, o diagnóstico da doença é complicado. No entanto, uma vez identificado, o tratamento precisa ser realizado com medicamentos, não sendo necessário ficar de repouso.

Famosos com doença de Lyme

Dentre outros famosos que também foram diagnosticados com a doença, estão Kelly Osbourne, Justin Bieber e Avril Lavigne. A modelo Bella Hadid também tem a doença, conforme revelou em 2023. O carrapato que transmite a doença é comum na América do Norte.

No caso de Justin Bieber, ele descobriu a doença em 2019, após ser picado por um carrapato. Ele sofreu depressão e demorou a identificar a doença.

Em 2020, precisou adiar alguns shows por problemas de saúde.

Confira nota publicada no Instagram

"Bem, agora que estes dois anos incríveis estão chegando ao fim e eu aguardo ansiosamente o futuro, eu queria escrever algo do fundo do meu coração. Não é uma tarefa fácil tentar contextualizar o turbilhão que é estar em turnê – mas eu vou tentar…

Esta tem sido a experiência mais divertida, emocionante, gratificante, fisicamente exigente e, às vezes, exaustiva. Faço isso há mais de 30 anos (o que parece loucura dizer) – e dei tudo de mim. Eu não teria conseguido sem minha família, meus amigos, o The TN Kids e todo o SEU apoio.

Como muitos de vocês sabem, sou uma pessoa bastante reservada. Mas, enquanto reflito sobre a turnê e a turnê de festivais, quero contar um pouco sobre o que está acontecendo comigo.

Entre outras coisas, tenho lutado contra alguns problemas de saúde e fui diagnosticado com a doença de Lyme — não digo isso para que sintam pena de mim —, mas para esclarecer o que tenho enfrentado nos bastidores. Se você já passou por essa doença ou conhece alguém que passou, então sabe: conviver com isso pode ser extremamente debilitante, tanto mental quanto fisicamente. Quando recebi o diagnóstico, fiquei chocado, com certeza. Mas, pelo menos, eu conseguia entender por que estava no palco com uma dor enorme nos nervos ou simplesmente sentindo uma fadiga, ou enjoo insanos. Eu estava diante de uma decisão pessoal. Parar de fazer turnê? Ou continuar e descobrir. Decidi que a alegria que me apresentar me traz supera em muito o estresse passageiro que meu corpo estava sentindo. Estou muito feliz por ter continuado.

Não só provei minha tenacidade mental para mim mesmo, mas agora tenho tantos momentos especiais com todos vocês que nunca esquecerei. Eu estava relutante em falar sobre isso porque sempre fui criado para guardar esse tipo de coisa para mim. Mas estou tentando ser mais transparente sobre minhas dificuldades para que elas não sejam mal interpretadas.

Compartilho tudo isso com a esperança de que todos possamos encontrar uma maneira de nos conectarmos mais. Gostaria de fazer a minha parte para ajudar outras pessoas que também estão passando por essa doença."