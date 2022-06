Entenda o que é Doença de Lyme, patologia que fez Justin Bieber adiar shows

Patologia que acomete o cantor Justin Bieber, a Doença de Lyme é provocada pela bactéria Borrelia burgdorferi e transmitida por carrapatos. Dentre os sintomas, estão fadiga, febre, dores no corpo e lesões na pele. Apesar de cidades urbanas não serem o foco de transmissão, é necessário buscar um médico em caso de picadas do animal.

O cantor foi diagnosticado com a doença em 2019, tendo sido transmitida por um carrapato. Em 2020, compartilhou o caso com os fãs e, nesta semana, relatou o adiamento de alguns shows da turnê "Justice World Tour" por problemas de saúde.

"Não acredito que estou dizendo isso. Já fiz de tudo para melhorar, mas a minha doença está piorando. Meu coração fica partido ao saber que terei que adiar esses próximos shows (ordens médicas)", comentou.

O que é a doença?

Conforme o guia da Secretaria de Vigilância em Saúde, do Ministério da Saúde (MS), a doença é transmitida por carrapatos e causada pela bactéria Borrelia burgdorferi.

A patologia muitas vezes apresenta uma pequena lesão na pele. Ela pode ser única ou múltipla, normalmente deixando uma coloração avermelhada no local.

Qual o modo de transmissão?

A doença é transmitida por picadas das ninfas do carrapato — sendo as ninfas o último estágio de desenvolvimento do animal antes da idade adulta.

Nesse contato, elas ficam aderidas à pele do hospedeiro para sucção de sangue por 24 horas ou mais. "Não ocorre transmissão inter-humana e é incomum a transmissão materno-fetal", detalha o documento do MS.

Quais as complicações?

Ainda segundo o guia, a doença pode evoluir para casos graves, causando danos neurológicos, cardíacos e articulares.

Quais lugares com maior incidência da doença?

Apesar de os casos da Doença de Lyme estarem concentrados nas regiões endêmicas, há registros nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.

No Brasil, já foram registradas ocorrências isoladas nos estados:

São Paulo;

Santa Catarina;

Rio Grande do Norte;

Amazonas.

Como prevenir?