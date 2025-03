Quem ganhou a prova do líder hoje no BBB 25? Veja como foi segunda parte da disputa nesta quinta (20/03)

Renata venceu a décima Prova do Líder do Big Brother Brasil 25, na noite desta quinta-feira (20). A cearense fez parte do grupo vencedor da primeira etapa e participou da etapa final tendo como concorrentes Eva, Maike, João Pedro, Vilma e Vitória participaram da fase final.

A etapa decisiva exigiu atenção e sorte dos competidores.

Além do direito de mandar alguém direto para o paredão no domingo (23), a vencedora garante o direito à Festa do Líder, monta o VIP da "casa mais vigiada do Brasil" e passará a semana no Quarto do Líder.

Veja como foi a prova

Cada jogador ficou em um totem identificado por letras e símbolos. Dentro de cada rodada, os participantes tinham que fazer trocas de lugar entre si, conforme o comando do apresentador Tadeu Schmidt.

Ao final de cada etapa, quem parasse no totem pré-definido, estava fora da disputa. Na quarta rodada, quem estivesse no totem premiado fica com a liderança.

Veja eliminados por rodada:

Rodada 1 (eliminatória) - Maike

- Maike Rodada 2 (eliminatória) - João Pedro

- João Pedro Rodada 3 (eliminatória) - Vilma

- Vilma Rodada Final (Liderança) - Eva, Renata e Vitória disputaram. Renata ficou no totem que concedia a liderança.

1ª etapa da disputa

A Prova do Líder do BBB 25 começou em horário diferente do comum e teve sua primeira fase na tarde desta quinta-feira (20). Os participantes foram divididos em grupos de seis pessoas. João Gabriel foi o único que não participou, já que foi vetado pelo líder da semana passada, Guilherme.

O restante da casa disputou a etapa inicial da dinâmica, sendo dividido da seguinte forma:

Grupo 1 (Vencedor)

Eva

Vitória

Maike

João Pedro

Renata

Vilma

Grupo 2 (Perdedor):

Guilherme

Daniele

Joselma

Diego

Vinícius

Aline

A primeira fase da prova exigiu trabalho em equipe com rapidez, equilíbrio e força. Eles tiveram de buscar cinco frascos de amaciante, e, ao fim da prova, apertar um botão para validar a dinâmica. O grupo 1 levou a melhor e ganhou o direito de disputar a fase final da disputa.

