Belo e Gracyanne Barbosa se reencontram pela primeira vez após modelo deixar o BBB 25

Gracyanne Barbosa, recém eliminada do Big Brother Brasil 2025, se reencontrou com o ex-marido e cantor Belo. Os dois serão as atrações especiais do programa "Domingão", da TV Globo, que vai ao ar neste domingo (23).

Imagens divulgadas pela atração nas redes sociais mostram os dois abraçados e sorrindo. Durante o "Domingão", Belo fará uma participação no quadro "Batalha de Lyp Sync", enquanto Gracyanne será recebida pelo apresentador Luciano Hulk para conversar sobre a experiência dela no reality show.

Relembre a relação entre Belo e Gracyanne

Belo e Gracyanne Barbosa viveram um relacionamento de quase 15 anos, mas que chegou ao fim em abril de 2024. Na época, foi especulado que o motivo do término teria sido um desgaste entre as duas partes. Neste mesmo mês, o cantor foi um dos convidados do "Domingão", onde falou brevemente sobre a separação.

“Onde existe amor, existe esperança. É importante dizer isso: estamos falando de uma história de 14 anos”, afirmou, em conversa com o apresentador Luciano Huck.

Em resposta, Gracyanne reclamou da falta de posicionamento do ex-marido sobre o assunto. "Achei lindo, fiquei feliz, emocionada e esperançosa. Embora eu acredite, de verdade, que onde há amor, há esperança, não tenho certeza se o amor suporta tanto. Onde o ego existe, o amor desiste. Afinal, Belo escolheu se calar, quando poderia ter sido claro sobre não estarmos juntos", relatou ao colunista Lucas Pasin, do Splash.

Durante os meses seguintes, o ex-casal se pronunciou esporadicamente sobre o término, mas ao entrar no confinamento do BBB 25, a modelo foi muito mais aberta ao falar sobre Belo.

"Eu errei muito mais que o Belo. A gente separou nunca por falta de amor, foi por falta de tempo. A gente tinha uma relação como homem e mulher muito ativa, mas a gente não ficou amigo. A gente deixou de partilhar a vida um com o outro”, comentou a influenciadora no início do programa.

