Gracyanne Barbosa critica discurso de Belo no 'Domingão' e detona Luciano Huck

Gracyanne Barbosa foi incisiva ao afirmar que não gostou da entrevista que o ex-marido, o cantor Belo, concedeu ao "Domingão com Huck", no domingo (28). A musa fitness conversou com o colunista Lucas Pasin, do Splash, e avaliou o discurso do artista.

Embora tenha se emocionado com partes do bate-papo, comentou a morena, ela não gostou da falta de um posicionamento do pagodeiro sobre eles estarem separados. "Achei lindo, fiquei feliz, emocionada e esperançosa. Embora eu acredite, de verdade, que onde há amor, há esperança, não tenho certeza se o amor suporta tanto. Onde o ego existe, o amor desiste. Afinal, Belo escolheu se calar, quando poderia ter sido claro sobre não estarmos juntos", disse.

Veja também Zoeira Após separação, Gracyanne utiliza música de Belo em aula de pole dance Zoeira Gracyanne Barbosa chora ao falar sobre término com Belo: 'Não me arrependo'

A influenciadora criticou, ainda, a forma como a separação foi abordada. "O resto do programa foi de uma indelicadeza absurda, uma falta de empatia. Difícil para mim ver um colega do casal simplesmente ignorar o fato de existir dor, de sermos reais. Ele preferiu brincar com isso", frisou, sobre o comportamento de Luciano Huck durante a entrevista.

E acrescentou sobre o apresentador do programa: "Eu realmente não esperava [as brincadeiras sobre a separação]. Luciano é nosso amigo de anos. Ele não precisa disso por Ibope. Faltou só comemorar".

A participação no dominical foi gravada poucos dias depois da separação vir a público. Visivelmente abalado, Belo confessou que, apesar de tudo, ainda tem sentimentos pela ex-mulher e deu a entender que está disposto a tentar uma reconciliação no futuro.