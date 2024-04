Após separação, Gracyanne utiliza música de Belo em aula de pole dance

As músicas de Belo seguem embalando momentos de Gracyanne Barbosa, mesmo após o término dela com o cantor, com quem estava há 16 anos. Neste sábado (27), a musa fitness postou um story em seu Instagram, no qual utiliza uma canção do ex-marido como acompanhamento musical. Ela estava em uma aula de pole dance no Rio de Janeiro.

Trata-se de “Amor Invisível”, faixa recém-lançada para o novo repertório do ex-Soweto, que está em turnê com o grupo que o projetou. Bruno Cesar, Gustavo Martins, Murilo Huff, Ricardo Vismarck e Ronael são os compositores.

Confira a letra da música postada por Gracyanne:

"E quando ninguém mais lembrar de você; Sabe de quem você pode lembrar?; Do cara que nunca passou de amigo; Será que vai enxergar? Seu amor invisível; Que você nunca viu; Seu amor invisível; Que você nunca viu. Pra mim não importa quantos KM’s rodou o seu coração; Pra mim não importa quantas digitais tocaram as tuas mãos; Não importa quantas baladas já frequentou; Quantos porres você já tomou; Quantas vezes de amores trocou"

Fim do casamento

Belo e Gracyanne Barbosa confirmaram, no último dia 18, que o casamento deles, de quase 16 anos, chegou ao fim. A musa fitness e o cantor decidiram se separar há cerca de oito meses e ainda estavam morando juntos. O fim do casamento pegou os fãs do ex-casal de surpresa, e o assunto vem dominando as redes desde que a notícia vazou.

Nesse período de separação, a influenciadora acabou vivendo um romance com outro homem. Ela admitiu que se arrepende desse envolvimento.

"Mesmo estando separada e o Belo sabendo, me arrependo muito [de ter ficado com outro]", revelou ao colunista Lucas Pasin, do UOL.

Belo se mudou e levou seus pertences da casa em que morava com Gracyanne Barbosa, no Rio de Janeiro. A influenciadora disse não saber para onde ele foi. "Cheguei e ele já tinha levado tudo. É um momento delicado. Estou arrasada. Não sei onde ele está, o que sei é que agora será ainda mais difícil”, lamentou a influenciadora.