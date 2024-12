Dicas para escolher o painel da sua TV na sala ou no quarto

Já falamos por aqui sobre dicas de como escolher um sofá confortável para os momentos de aconchego e filme na sala, mas e a TV? Ela geralmente recebe um móvel para acomodá-la, em que pode ser suspenso ou vir acompanhado de um rack, pode ser mais rústico ou moderno. Qual será o seu estilo? Confira dicas e inspirações para acertar na escolha.

Para além de esconder cabos e fios, o painel da TV complementa a decoração do ambiente e ajuda a manter a organização com nichos e gavetas. Independente do estilo, é importante ter pelo menos 15cm de sobra ao redor da tela e, para um conforto visual, o painel deve estar, no mínimo, 85cm acima do piso, e a TV a pelo menos 1m do chão.

Ainda na sala, atenção também a distância da TV para o sofá. Se a tela for grande, evite colocar muito próximo, por cansar e forçar a vista de quem assiste. Analise o ambiente e escolha a parede mais distante para posicionar o painel. Nesse caso, opte pelos painéis suspensos por serem práticos e otimizarem espaço, pois ficam fixos na parede.

Revestimentos e iluminação

Legenda: Neste projeto do escritório Paiva e Passarini, a grande estrela é a TV. O painel está acoplado ao guarda-corpo da escada para criar esse elemento surpresa Foto: Xavier Neto

A escolha do revestimento do painel dependerá do estilo da decoração do ambiente, mas algumas regrinhas permanecem firmes: cores claras ampliam os espaços. Há possibilidade de fazer esse painel em MDF, madeira, pedra natural, porcelanato e até metalom, aqui o céu é o limite.

Legenda: Projeto da BMA Studio Foto: Guilherme Pucci

Para complementar com toque de modernidade, vale investir em iluminação em LED embutida para um efeito visual interessante. Durante a noite, por exemplo, a ideia é desligar todas as lâmpadas e deixar somente a do painel acesa. Lindo!

Funcionalidade importa

Ao desenhar um projeto de painel ou escolher um modelo pronto, analise os aparelhos que você possui: videogame, internet, entre outros. O ideal é que eles tenham um cantinho nesse painel para ser camuflado ou ficar até ficar a mostra, contanto que tenha efeito visual organizado e fios escondidos. Nesse caso, um painel com gavetas, nichos e prateleiras irão atender bem às necessidades.

Com rack acoplado

Legenda: Projeto do arquiteto Pietro Terlizzi Foto: Guilherme Pucci

Para os mais minimalistas, há a possibilidade de instalar a TV na parede, puxar os fios por dentro com uma mini obra usando um cano de PVC da TV suspensa até a tomada, ou subir a instalação da tomada para a posição atrás da TV. Isso evita ficar aqueles fios expostos de uma ponta a outra. Mais uma solução acessível sem quebradeira é a canaleta com pintura. Fica incrível!

Essa é uma opção que não dispensa o rack, aquele móvel que fica logo abaixo da TV. Ele vai funcionar para organizar os aparelhos eletrônicos e também decorar. Vale colocar porta-retrato, uma planta e abajur. Use a criatividade!

Legenda: Metalom em projetos das arquitetas Juliana Silva e Amanda Mori Foto: Robson Figueiredo

Estilo pessoal

Após analisar toda a funcionalidade, escolha um modelo que tenha a ver com seu estilo pessoal e decoração do ambiente. Ele pode ser rústico com prateleiras assimétricas e pedras naturais, industrial com estrutura de serralheria, ou mesmo minimalista em MDF com poucos elementos em tons neutros.

Legenda: Projeto de quarto do arquiteto Pietro Terlizzi Foto: Guilherme Pucci

Ah, para finalizar um questionamento que divide opiniões: você é adepto a TV no quarto? Essa é uma grande questão por ser um espaço de relaxamento. Por aqui amamos e não atrapalha no descanso. Use as mesmas dicas para escolher um painel para esse ambiente, levando em consideração a distância da parede para a cama e estilo do quarto.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora