Folia no sofá: dicas para escolher a estrela da sala de forma assertiva

Quanto mais tempo em casa, mais constatamos o quanto a escolha do sofá é coisa séria. Isso porque a peça é a estrela da sala e onde comumente passamos a maior parte do tempo, seja maratonando séries, ou curtindo ao receber visitas de forma confortável. Você sabia que o estilo de vida e dinâmica familiar determinam as características que buscamos em um sofá?

Se você faz parte do time que curte feriados no aconchego da sua casa, sabe bem que não basta ser qualquer sofá, de qualquer cor e com estilo aleatório. É preciso ser assertivo na compra para usufruir dos benefícios. Confira as dicas!

Na hora de escolher o sofá da sala de casa, alguns pontos devem ser avaliados: se é para assistir TV, ou apenas para a sala se estar. Devemos levar sempre em consideração a decoração da casa e também sua funcionalidade, pois há quem opte até por um sofá-cama pensando em possíveis hóspedes.

Por tudo isso, cada família tem uma realidade e necessidade. Vale ir até a loja e fazer o teste-drive, tanto para conferir medidas, como também para sentar, deitar e ter certeza de que é aquilo que você procura.

Definindo funcionalidade

Para a sala de TV, por exemplo, é recomendado que o sofá tenha encosto mais alto, seja profundo, macio e retrátil, com a possibilidade de simular uma chaise quando está aberto, para esticar as pernas e proporcionar mais conforto.

Caso não seja possível investir num sofá como esse, o uso de puffs, logo à frente, pode ser uma boa opção para obter o mesmo efeito. Essa proposta já é diferente do sofá ideal para aquela família que não frequenta muito a sala, tem TV no quarto e usa apenas para receber familiares e amigos. Nesse caso, o sofá pode ser com linhas mais retas e com menos profundidade, tornando o sentar e levantar mais prático, sabe? Também dispensa que seja retrátil.

Qual a cor ideal para sofá?

Nossa casa, nossas regras, né? Estilo é algo muito particular, mas há uma cor universal que costuma se adaptar na maioria dos ambientes: o cinza. Há diferentes tonalidades, desde o cinza cimento mais clarinho, chegando até ao grafite mais escuro. Observe a decoração da sua casa e tenha em mente que as cores claras aumentam o ambiente e as escuras tendem a diminuir amplitude.

Legenda: Sofá curvo moderno e repleto de personalidade, ideal para salas de estar Foto: Reprodução/ Pinterest

Tudo vai depender do efeito que você quer dar à sala. Como o sofá costuma ser a maior peça do ambiente, esse detalhe é importante para não cometer erros de design. Uma curiosidade apontada por muitos arquitetos é que a clássica cor marrom já ficou para trás, estando totalmente em desuso e, embora neutra, tende a pesar o ambiente.

Ousadia e personalidade

Além da utilidade, o sofá também costuma ser escolhido pelo estilo dos moradores da casa. Há quem ame cores e design, apostando em uma peça azul bic, ou pink, por exemplo, para compor o ambiente. Para não errar, escolha uma cor que já exista na cartela de tons da decoração da sala. Há, também, as opções que fogem do tradicional retangular, com estilo curvo, ou de canto.

Legenda: Sofá curvo moderno e repleto de personalidade, ideal para salas de estar Foto: Reprodução/ Pinterest

Tem sofá que nem encosta mais na parede, delimitando um espaço no centro da sala, uma peça super moderna e repleta de personalidade. Existem, ainda, os sofás com pés aparentes, excelentes opções para pequenas casas, pois proporcionam leveza para o ambiente.

Tamanho e tecido certo para sofá

O tamanho do ambiente certamente determina o tamanho do sofá, por isso não podemos simplesmente querer colocar na nossa casa um sofá igual ao da casa de um colega. É preciso avaliar o espaço e os arquitetos costumam indicar cerca de 60cm livres de cada lado. Quanto ao tecido, é importante entender a dinâmica da casa, se há crianças ou pets, por exemplo. Caso a reposta seja sim para ambos, já é bom descartar cores claras e tecidos nobres como linho, courino e seda. Nesses casos, é melhor optar por suede, veludo italiano, ou chenille.

Depois de fazer o investimento e aumentar a vida útil do sofá, é preciso uma rotina de cuidados. A cada três meses, é indicado realizar a lavagem a seco com uma empresa especializada, fazendo a desacarização e higiene da peça. Também é possível realizar a impermeabilização, o que cria uma camada protetora, evitando que líquidos penetrem e causem manchas. O uso de mantas também é recomendado, tanto para decorar, como para proteger, caso o fluxo de uso seja intenso.

Legenda: Na minha casa_ sofá retrátil cor cinza para sala de TV com encosto alto e assento profundo. Puro conforto!

Por aqui, vamos sair no bloco “Unidos da Netflix” nesse Carnaval e o sofazão da sala, robusto e confortável, foi escolhido por conta do gosto pessoal de amar curtir seriados e filmes esparramados nessa peça protagonista da sala.

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora