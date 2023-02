Pillow top: revelando o segredo da cama de hotel

O aconchego é feito de camadas. Certamente já repeti essa frase por aqui algumas vezes, mas não custa relembrar. A afirmação faz ainda mais sentido quando falamos da montagem de uma cama com todo o conforto que as de hotel costumam oferecer.

O pillow top, uma camada extra esponjosa que colocamos no colchão, está entre os segredos. Confira quais são os passos para construir uma cama que remete aquela sensação gostosa de estar nas nuvens.

Antes de tudo, já aviso que montar uma cama gostosa e convidativa só tem um defeito: você vai ter dificuldade em levantar quando o despertador tocar. Em contrapartida, estará super descansado após uma boa noite de sono.

Um item-chave desse conforto é o pillow top, ou, traduzindo para o português, “travesseiro de cima”. Trata-se de um acessório que encaixamos em cima da cama, com elástico nas pontas, como mostro na imagem.

Vantagens do pillow top

O mercado oferece opções de solteiro, casal, queen, king e também a possibilidade de confeccionar sob medida. É uma peça que pode até já vir acoplada no colchão ou solta, opção essa que é minha a preferida de usar.

Foto: Arquivo pessoal

Trata-se de uma camada macia e mega acolchoada que oferece um volume extra para a cama e a deixa ainda mais convidativa. Entre os benefícios de usar o pillow top, está a proteção do colchão, o que aumenta a vida útil da peça, que fica protegida do suor, das manchas, ou do aparecimento de ácaros e bactérias.

Também auxilia nas dores nas costas, caso o problema seja causado por dormir em uma superfície muito rígida.

As camadas de aconchego

O pillow top é a primeira camada para a construção da cama do hotel e vem logo acima do colchão. Em seguida, um bom lençol de elástico complementa o serviço, mas atenção: nessa etapa há uma mudança de tamanho, pois a altura do colchão cresce, portanto uma cama casal padrão, por exemplo, passa a receber lençol de elástico tamanho queen para encaixar melhor nas laterais.

Foto: Arquivo pessoal

Logo depois, vem um lençol luva fino e, em seguida, um edredom bem volumoso, que também é responsável por proporcionar a deliciosa sensação de estar nas nuvens.

Para complementar, use no mínimo quatro travesseiros e uma manta franzida no pé da cama ou uma pezeira, tecido retangular decorativo colocado na ponta da cama, que também faz parte da construção dessas camadas de conforto.

O poder das peças brancas

Feito isso, você vai viver o bem-estar que uma cama macia e aconchegante pode oferecer. É sobre ter o abraço das camas de hotéis diariamente sem sair de casa. Inclusive, vale uma atenção especial para a escolha da cor dos tecidos, que muito além do gosto pessoal, também têm referência na sensação de flutuar numa cama com efeito algodão-doce.

A cor branca, por exemplo, tem esse poder de transmitir paz e tornar esse cantinho do quarto ainda mais relaxante. Não é à toa que é a cor utilizada pela maioria dos hotéis cinco estrelas, justamente pela sensação de limpeza e tranquilidade que a tonalidade remete.

Foto: Arquivo pessoal

Caso goste, experimente montar essas camadas com todas as peças brancas na sua cama. Já adianto que é um caminho sem volta, viu?

Outro ponto importante para a construção dessa cama aconchego é a limpeza e higienização das peças. Em outra coluna (colocar link aqui), falei sobre o cuidado com as roupas de cama e banho.

Foto: Arquivo pessoal

O pillow top entra na rotina de lavanderia a cada três meses, por exemplo. Já o edredom, a cada quinze dias, ou mensalmente; as fronhas, semanalmente.Importante é que tudo esteja higienizado e perfumado, sendo essa etapa imprevisível para esse momento de descanso.

E aí, se empolgou para criar camadas de relax na sua cama? Certamente as noites serão mais tranquilas e o corpo e a mente agradecerão esse cuidado.