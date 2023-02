Parede verde na decoração e o charme das plantas permanentes; dicas de como escolher

Sabe quando você decora a casa com quadros e adornos, mas ainda assim sente falta de algo? Talvez o complemento perfeito seja um toque de verde com folhagens, que, quando permanentes ou naturais, trazem um pouco do tom da natureza para dentro de casa.

Trouxe um pouco da minha experiência com as artificiais que uso em um paisagismo vertical na parede da varanda e também em vasinhos colorindo a casa com os matinhos. Inspire-se a seguir.

Entre as grandes vantagens das plantas permanentes está a manutenção, pois dispensa rega e ficam lindas o ano inteiro. É uma boa sugestão para quem não tem muita habilidade com as folhagens naturais, que requerem mais atenção e cuidado.

Por aqui, o fato de ter gatinhos em casa também contribuiu com a escolha das plantas artificiais, pois algumas espécies podem ser venenosas para os bichanos.

Aos pais de gatos, já fica o alerta de que é importante ficar atento a esse detalhe de evitar cultivo de plantas como: copo de leite, antúrio, espada de são jorge, violeta, lírio, bico de papagaio, azaleia, tulipa, hortênsia, entre outras.

Legenda: Aos pais de gatos, já fica o alerta de que é importante ficar atento a esse detalhe de evitar cultivo de plantas venenosas Foto: Acervo pessoal

Efeito natural

Ao escolher as folhagens artificiais para a sua casa, avalie a textura e cor. Quanto mais próxima da aparência de uma planta natural, mais bacana, claro. Atente-se para dar preferência ao tom do verde mais musgo do que aquele verde mais claro e vivo, sabe?

O brilho do plástico pode deixar a folha com carinha de artificial e não é isso que queremos. O mercado já oferece tantas opções com cores e movimentos tão naturais que, em alguns casos, é preciso tocar na planta para tirar a dúvida se é mesmo uma folhagem permanente.

Feitas de silicone, seda ou poliéster, essas plantas artificiais já não são mais vistas como sinal de mal gosto. Tanto que marcam presença em mostras de decoração repletas de elegância, em projetos assinados por arquitetos renomados.

Legenda: O mercado já oferece opções com cores e movimentos naturais Foto: Acervo pessoal

Nas imagens, mostro como é possível trazer essas referências para o mundo real, com algumas escolhas assertivas. Em quarto infantil, por exemplo, os verdinhos artificiais são uma excelente opção, pois além de não precisar regar, também evita possíveis alergias nos bebês ou crianças.

Vasos e iluminação

É importante também ficar atento ao tamanho desses arranjos, pois o ideal é que cheguem para complementar e harmonizar com o ambiente. As folhagens mais robustas e altas como o bambu, costumam ser usadas no cantinho das salas para dar um toque de cor e também movimento.

Já nos ambientes menores, como quartos e banheiros, opte por vasos menores com uma folhagem também proporcional. Em uma mesa de cabeceira, por exemplo, posicione a folhagem ao lado do porta-retrato e terá um efeito visual lindo.

O uso dos verdinhos permanentes é algo tão democrático que eles podem passear pela casa inteira, incluindo os banheiros. Experimente ornamentar lavabos e banheiros das suítes com vasos nos tons da decoração e folhagens, complementando com porta-sabonete e toalhas enroladas em um cestaria. Puro charme.

Legenda: É importante também ficar atento ao tamanho desses arranjos, pois o ideal é que cheguem para complementar e harmonizar com o ambiente Foto: Acervo pessoal

A criatividade também pode seguir para a cozinha, que vai ficar ainda mais convidativa com o uso de plantinhas artificiais em vasos que harmonizem com o décor.

Agora, depois de todas essas dicas e ideias, partiu criar uma atmosfera acolhedora em casa, com toque de verde em muitos cantinhos da sua casa. Esse pode ser o “tcham” que falta na sua decoração. Crie, ouse e inspire-se!