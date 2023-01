Lembranças para a maternidade: personalizando momentos festivos

Sou uma pessoa temática. Isso quer dizer que, quando o assunto é celebração, gosto muito de definir um tema para seguir e personalizar o momento. Quem também ama? Seja com cores, doces ou itens de papelaria, essa atenção aos detalhes da decoração faz a diferença.

Se em aniversários e almoços com amigos personalizo a mesa, no nascimento de um filho não poderia ser diferente. O coração está em festa e coisas boas, quando acontecem, são sempre preciosos motivos para festejar. Escrevo esta coluna na véspera do nascimento do meu Miguel, e registrei detalhes dessa recepção colorida e festiva para dividir aqui. A seguir, tem boa dose de inspiração.

Como todo bom planejamento, comecei listando itens que seriam interessantes para presentear a família na chegada do bebê. Você sabia que é algo tradicional levar esses mimos e preparar um cantinho na maternidade? Essa é uma forma de comemorar com doçura.

Encomendei difusores e velas, além de biscoitos, brigadeiros, chocolates, bem-nascidos, bolo e brownies. Feito isso, defini que o tema seria safari e elaborei tags para arrematar nas lembranças. O resultado é uma festa para o olhar.

Papelaria, laços e doces harmonizando

Isso acontece porque padronizei as cores em todos os detalhes: papelaria, laços e doces. Tudo harmonizando num mix de verde e bege, proporcionando um efeito visual lindo quando os itens estão organizados na mesa.

Inclusive, montei a recepção na mesa da varanda de casa antes de levar para a maternidade e amei o resultado, tanto que decidi dividir os itens para que, ao chegar em casa, os avós e tios também curtissem esse cantinho.

Foto: Arquivo pessoal

Sempre reforço que a ideia de seguir uma cartela de cores é muito importante ao decorar. Para definir qual você deseja usar na celebração, pense nas tonalidades dos itens que fazem referência ao tema.

No caso do safari, por exemplo, o verde, marrom, amarelo e bege são cores presentes nos bichos e floresta. Ao usar essas cores nas tags de papel, fica fácil buscar itens nessas cores para deixar tudo coordenando.

Tags: como fazer?

Os itens de papelaria são um show a parte no quesito personalização. Uma boa dica é usar o aplicativo Canva para elaborar as artes. Ele é gratuito e lá você encontra imagens prontas buscando pelo tema, podendo editar fontes, cores e textos. É super intuitivo e prático navegar pela ferramenta.

Fiz no formato redondo para a lembrança da maternidade e imprimi em gráfica no tamanho 6cm de diâmetro. Nas fotos, é possível ver como ficou bacana a proporção já amarrada nos mimos.

Foto: Arquivo pessoal

Ainda no momento de personalização dessa papelaria, uma ideia legal é imprimir algumas imagens com frases e colocar em quadros para decorar. Já usei em almoços e jantares como menu e, nesse momento, coloquei imagens relacionadas ao nascimento do bebê.

Fica super afetivo e personalizado complementar a mesa com essa peça, geralmente utilizada para colocar fotos. É criativo e dá um super charme no décor.

Organizando por tipos na mesa

Na hora de distribuir os itens na mesa, setorize por tipos, o que significa agrupar os brigadeiros num cantinho, usar uma boleira para fazer uma torre de bem-nascidos em outro, os biscoitos enfileirados também juntinhos e assim se repete com os demais.

Foto: Arquivo pessoal

Essa simples estratégia causa um efeito de organização e expõe os doces de um jeito que valoriza ainda mais. Observe nos registros como fica interessante decorar dessa forma.

Celebrar sempre!

Está longe de ser frescura essa coisa toda de personalizar momentos festivos. Afinal, nada mais valioso do que dedicarmos o nosso tempo para realizar algo, em especial, quando é feito com as próprias mãos. Cada etiqueta amarrada num doce diz muito sobre o zelo com aquela ocasião.

Foto: Arquivo pessoal

A vida é mesmo feita desses momentos, em que nos dedicamos a simplesmente festejar, seja num café da manhã corriqueiro, ou em datas extraordinárias e únicas, como o nascimento de um filho. Que os detalhes inspirem quem passar por aqui!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

