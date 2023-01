O poder das técnicas de dobras na organização

Se você já viveu a experiência de dobrar e empilhar roupas na sua casa e, quando foi tirar uma para sair, tudo veio abaixo, as dicas a seguir podem te ajudar. Essa falta de padronização e técnica nos faz perder tempo ao procurar por algo no nosso armário, e afeta também nossa produtividade.

Isso costuma acontecer porque existem formas de dobras para cada tipo de tecido na casa: toalhas, lençóis, camisetas, shorts, panos de pratos e outros. Igualar as dobras desses itens nos armários, utilizando as técnicas, torna tudo mais prático e funcional.

Tudo começa com um retângulo

Para começar, existe um truque na hora de dobrar qualquer peça que, até quem não tem muita habilidade, vai fazer bonito a partir de agora. Anota aí: a base de toda e qualquer dobra é um retângulo.

Legenda: Processo dobra com gabarito Foto: Arquivo pessoal

Independente da peça, sempre transforme em um retângulo antes de começar. Só depois disso, venha fazendo os quadradinhos e a quantidade de voltas vai depender do comprimento. Não esqueça de unir todas as pontas desse retângulo para que fique tudo uniforme ao finalizar.

Gabaritos para padronizar tamanhos

Após aprender que tudo começa com um retângulo, é importante padronizar o tamanho dessas dobras por armário. Você pode usar um molde de papelão para isso que, na organização profissional, chamamos de gabarito de dobras. O tamanho desse molde você escolhe, pois depende muito do espaço que há disponível, mas na imagem mostro algumas medidas e modelos para te inspirar.

Legenda: Exemplo de dobra com gabarito Foto: Arquivo pessoal

Os gabaritos nos ajudam a deixar todas as dobras iguais, pois utilizamos o mesmo molde para fazer esse retângulo em todos os itens daquela determinada categoria de roupa. Um exemplo são as camisas que, ao usar o molde, ficam empilhadas com a mesma largura. Isso evita que, ao tirar uma peça, a pilha venha abaixo.

Decisões mais rápidas e menos perda de tempo

Deixar tudo com o mesmo tamanho e setorizado por tipo, como shorts, blusas, calças e outros, ajuda também a tomar decisões rápidas e ir direto na peça que procura. Isso ajuda o cérebro a eliminar diferenças e refinar a busca para que a procura seja efetiva.

Essa é apenas uma das vantagens das dobras assumirem mesmas formas e tamanhos, pois beleza também importa e um armário organizado dessa forma é especialmente lindo.

Legenda: Gaveta com padronização de dobras Foto: Arquivo pessoal

Em outro momento aqui na coluna, já falamos sobre a diferença entre arrumar e organizar. Ficou o aprendizado de que se não houver técnica e um método para seguir, a bagunça volta e aquele tempo dedicado a colocar tudo no lugar foi em vão.

Afinal, a organização com técnica é o que a faz tão poderosa na mudança de hábitos na rotina de uma casa, pois com tudo endereçado, etiquetado e, também, com auxilio de dobras para facilitar a manutenção, dificilmente o caos se reinstala.

Foto: Arquivo pessoal

Quando iniciar o processo de padronização na sua casa, não pense só na trabalheira que pode dar, mas sim nos benefícios. Não é uma tarefa simples, claro, mas se concentrar nas vantagens de encontrar o que procura, sem stress, no corre do dia a dia é um bom motivo para seguir firme na missão.

Para fazer a manutenção, basta replicar a dobra nos tecidos quando voltam da lavanderia, desde o vestuário até roupas de cama. Acredito que o tempo dedicado à organização da nossa casa é sempre um investimento no próprio bem-estar de quem mora ali. Vale muito a pena!

*Este texto reflete, exclusivamente, a opinião da autora

