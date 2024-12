Quintais gastronômicos de Icaraizinho, no Ceará, são destaque do Globo Repórter; veja bastidores

Uma rica diversidade de sabores e saberes à beira-mar. Talvez essa seja a melhor forma de definir os quintais gastronômicos de Icaraizinho de Amontada, vila localizada a cerca de 200 km de Fortaleza, que se tornaram espaços onde a culinária local e o conhecimento de mulheres da região tem se estabelecido com simplicidade e competência. É justamente isso que deve ser mostrado no Globo Repórter desta sexta-feira (6). A nova edição do programa faz uma viagem pelos sabores e culturas de diversas partes do país, e o Ceará receberá destaque especial.

As gravações do programa já foram realizadas há um tempo, ainda em agosto deste ano, em um trabalho intenso para captar a força culinária de mulheres que usam a própria casa para explorar a cozinha local, recebendo clientes e movimentando a economia da região.

Legenda: Equipe da TV Verdes Mares foi até Icaraizinho de Amontada para contar histórias de famílias cearenses que utilizam a cultura e a culinária local como subsistência Foto: arquivo pessoal

Como colunista, estive presente durante a captação de imagens do programa que vai ao ar nesta sexta e pude acompanhar, bem de perto, não só a dedicação da equipe de jornalismo da TV Verdes Mares, mas de todos os envolvidos nos tais quintais de Icaraizinho. Foram cerca de três dias para finalizar as gravações, várias receitas reproduzidas e almoços fenomenais, daqueles que dão água na boca só de lembrar.

Legenda: Algumas das receitas mais famosas da região serão vistas na edição do programa Foto: arquivo pessoal

Sabores do Brasil

O Globo Repórter desta sexta-feira (6) passa por todas as regiões brasileiras para mostrar como as culinárias locais se tornaram, além de instrumentos de cultura, uma fonte de renda para diversas famílias.

"Que tal viajarmos juntos para conhecer os sabores específicos de cada lugar?", convidou Sandra Annenberg, apresentadora do programa, em publicação na terça (3), dias antes da exibição do Globo Repórter. Sem muito a adiantar para não entregar toda a beleza, sabor e dedicação produzidos por meio de moradores cearenses que têm se tornado referência em transformar o melhor do Ceará em destaque para todo o Brasil.