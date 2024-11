Pedro Novaes e Duda Santos falam sobre química em 'Garota do Momento': 'Já deu muito certo de cara'

Duda Santos ainda interpretava Maria Santa, no remake de "Renascer", quando recebeu o convite para viver a personagem Beatriz em "Garota do Momento", novo folhetim das 18h da TV Globo. Durante a coletiva de lançamento da novela, em entrevista ao Diário do Nordeste, ela contou que ajudou nas buscas pelo tal par romântico de Beatriz e, nesse caminho, não poderia ter encontrado melhor companheiro de cena além de Pedro Novaes.

É ele que interpreta Beto, o interesse amoroso da personagem. Duda explica que vários testes foram realizados junto de diversos outros atores, mas a escolha por ele pareceu algo extremamente certeiro.

"Quando descobri meu parceiro foi muito mais legal", disse ela durante o evento para celebrar a estreia, que aconteceu nesta segunda-feira (4). "O Pedro é muito dedicado, um ser humano muito especial, comprometido com o ofício. Ele chega na hora, está aqui, é parceiro, está do meu lado, sempre me pergunta tudo e não podia ter ninguém melhor para isso, sem dúvida nenhuma", comentou a jovem atriz.

Legenda: Duda Santos será Beatriz em 'Garota do Momento' Foto: divulgação/TV Globo

A história dos dois personagens encantou todos os presentes na festa de lançamento, justamente por conta da aparente conexão entre os dois atores. Os dois, Beto e Beatriz, se conhecerão em uma festa de Carnaval, cheios da energia que 'Garota do Momento' parece estar repleta. Na trama, os dois precisam lidar, entretanto, com a personagem de Maisa Silva, a Bia, que além de ter sido criada com a vida que deveria ser de Beatriz, ainda é apaixonada pelo mesmo homem.

"Acho que é um casal que tem muita química, de verdade. Eu e a Duda nos entendemos muito bem e muito cedo, de cara já deu muito certo", ressaltou Pedro Novaes ao também ser questionado sobre a amizade recente entre os dois atores e os reflexos disso no trabalho que vem fluindo perfeitamente.

Legenda: Pedro Novaes interpreta o jornalista Beto em 'Garota do Momento Foto: divulgação/TV Globo

O ator, que "assumiu" o posto de 'nepobaby' por ser filho dos também atores Letícia Spiller e Marcelo Novaes, conta que isso, inclusive, é fruto de muito trabalho. "Venho estudando muito todos os dias para poder chegar onde estou nesse momento. Tudo vem de muita dedicação por trás, não só meu, claro, como de todos os outros atores do elenco, mas eu venho estudando muito para fazer esse trabalho e para segurar essa carreira também", confirmou.

Qual a história de Garota do Momento?

Garota do Momento conta a história de Beatriz (Duda Santos), que cresce ao lado da avó acreditando que foi abandonada pela mãe, Clarice (Carol Castro). O que ela não sabe, entretanto, é que a mãe, que foi ao Rio de Janeiro enquanto ela ainda era criança, foi enganada por Juliano (Fábio Assunção) após um acidente, esquecendo da verdadeira origem e levada a crer que é mãe de Bia (Maisa).

Logo no início da novela, Beatriz descobre que a mãe está vida e no Rio, fazendo com que ela decida partir para cidade em busca de respostas sobre o sumiço. No entanto, ela ficará surpresa ao saber que a mãe sequer lembra da existência dela.

Beatriz, então, vai se tornar garota propaganda da fábrica Perfumaria Carioca, comandada por Juliano, e é nesse caminho que vai ser apaixonar pelo jornalista Beto (Pedro Novaes), namorado de Bia (Maisa Silva).