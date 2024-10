‘Garota do Momento’ tem festa de lançamento cheia de música e atores como personagens

Um tour bem diferente deu o pontapé para a estreia de "Garota do Momento", a nova novela das 18h da TV Globo. Atores e figurantes se misturaram na cidade cenográfica do folhetim durante o evento de lançamento nesta terça-feira (29) e receberam os jornalistas em clima animado, tal como a história propõe. O Diário do Nordeste esteve presente no evento.

"Estamos fazendo uma fábula de esperança e queremos que chegue no coração de todos. É um sonho, tem um texto primoroso e todos vão se apaixonar", disse Natália Grimberg, diretora artística da trama, em meio à festa, na qual os atores surgiram cantando e dançando, em um momento cheio da energia da novela.

Pedro Novaes, protagonista na pele do jovem Beto, acredita que essa sensação é exatamente a que será apresentada na história. “As pessoas vão sentir esse conto de fadas, eu tenho certeza. A gente tá falando de assuntos importantes, de coisas que a gente discute atualmente também, mas vamos fazer isso de forma leve, linda, que é perceptível nos quadros, nos planos, em tudo”, garante.

Legenda: Festa reuniu diversos atores, que falaram sobre a expectativa da estreia Foto: Caio Aragão/Globo

Ao longo da festa, atores circularam vestidos nos personagens e rasgaram elogios à produção. Além disso, muitos deles ressaltaram como a telenovela se dispõe a debater temas importantes, como o racismo, o papel feminino da época e até a boêmia do Rio de Janeiro nos anos 1950.

Legenda: Maisa e Duda serão Beatriz e Bia, protagonista e antagonista da trama Foto: Caio Aragão/Globo

Para Klara Castanho, por exemplo, que retorna às novelas, muitos motivos contaram positivamente para aceitar essa oportunidade na televisão. Um deles foi a beleza do roteiro.

“É tudo muito lindo, né! Fazer uma novela de época é algo muito incrível”, disse ela aos risos, lembrando do figurino, das aulas de postura, dos estudos para integrar o elenco. “Tem tanta coisa que me fez aceitar. A gente tá falando de coisas muito legais, é uma personagem incrível, uma história linda, então é muita felicidade fazer parte disso e estar aqui", complementou.

O que esperar de 'Garota do Momento'

Com estreia marcada para a próxima segunda (4), na faixa das 18h, ‘Garota do Momento’ conta a história de Beatriz (Duda Santos), uma mulher cheia de sonhos que vai se tornar garota-propaganda de uma das maiores fábricas de sabonete do país, revolucionando a publicidade daqueles tempos apresentados na trama.

A novela ainda deve trazer a força do rock e do samba no Brasil na década de 50, tem no elenco nomes como Lilia Cabral, Fábio Assunção, Maisa Silva, Ícaro Silva, Carol Castro, Tatiana Tiburcio, Cridemar Aquino, Caio Manhete e outros artistas.