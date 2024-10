Ana Paula Padrão deixa Masterchef após 10 anos no comando do programa

A jornalista Ana Paula Padrão vai deixar o comando do programa MasterChef Brasil, da TV Band, no final deste ano. A decisão foi anunciada pela emissora na noite desta terça (29). A apresentadora faz parte do casting do reality show culinário desde a primeira edição, exibida em setembro de 2014, e esteve à frente de 22 temporadas do programa, nas suas diversas versões, com crianças a chefs profissionais.

Em comunicado à imprensa, a Band informou que o fim do contrato ocorreu em comum acordo, destacando a relevância da jornalista para a história do MasterChef.

"Em comum acordo com a Band, Ana Paula Padrão termina seu contrato e encerra sua jornada no MasterChef Brasil no final deste ano. A jornalista foi fundamental para o sucesso da atração, que foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014, popularizando a gastronomia no país", diz o comunicado.

Ainda segundo a nota da emissora, Ana Paula deve se despedir do público durante a próxima temporada, a edição especial MasterChef Confeitaria, que será exibida entre 19 de novembro e 19 de dezembro.

Veja também Zoeira MasterChef Brasil terá edição para confeiteiros em 2024; veja detalhes Zoeira Dr. Rey anuncia afastamento da TV após polêmica com Patrícia Abravanel: 'Não voltarei'

A comunicadora comentou sobre a trajetória no programa ao longo de 10 anos e agradeceu à equipe da emissora pela parceria.

"Vivi os melhores 10 anos da minha vida no MasterChef e tive o privilégio de ver um produto de entretenimento mudar a forma como o brasileiro se relaciona com a comida e fazer parte desse processo", afirmou.

"Só tenho a agradecer tanto à equipe, que tão competentemente produz o programa, quanto à Band pela ousadia de fazer essa aposta", finalizou.

Antes do Masterchef, Ana Paula Padrão imprimiu sua marca no jornalismo brasileiro, sendo âncora de grandes telejornais como Jornal da Globo e o Jornal da Record. A apresentadora ainda não comentou sobre os planos para a carreira após o fim do contrato com a Band.