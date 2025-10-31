Diário do Nordeste
Foto de um prato de açaí, alimento típico do Norte do país que está proibido de ser comercializado durante a COP30

País

Restaurantes de Belém não poderão comercializar açaí e outros pratos típicos durante COP30; entenda

Edital da Organização dos Estados Ibero-americanos (OEI), divulgado nesta semana, lista regras

Redação 16 de Agosto de 2025
Apresentadores conversando no café da manhã do programa

Zoeira

Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado (02/08)?

O "É de Casa" começa a partir das 9h na TV Globo e no Globoplay

Redação 02 de Agosto de 2025
morango do amor produto receita

Mundo

Brasileiros incluem 'Morango do Amor' no cardápio de padaria no Canadá

A unidade é comercializada por 7 dólares canadenses, o que equivale a, aproximadamente, R$ 28

Redação 27 de Julho de 2025
Ana Maria Braga se emocionou ao conversar com o chef Luiz Lira

Zoeira

Ana Maria Braga reencontra neto de ex-assistente no reality 'Chef de Alto Nível'

O chef Luiz Lira é neto de Quitéria, que trabalhou com a apresentadora no início da carreira dela

Redação 23 de Julho de 2025
Imagem da apresentadora Maria Beltrão, do programa É de Casa

Zoeira

Que horário começa o programa 'É de Casa' neste sábado (12/07)?

O programa começa a partir das 8h30 na TV Globo e no Globoplay

Redação 12 de Julho de 2025
Foto de um

PontoPoder

Projeto que reconhece 'pratinho' como de relevante interesse cultural do Ceará é aprovado na Alece

Ao justificar proposição, autora ressaltou a presença da iguaria no cotidiano do cearense e a relevância para a economia criativa

Bruno Leite 02 de Julho de 2025
Imagem de maxixes frescos e verdes, destacando sua textura escamosa.

Meio Ambiente

Maxixe: descubra os benefícios do vegetal que carrega saúde, memória e ancestralidade

De origem africana, o maxixe é consumido há séculos em comunidades afro-brasileiras, além das populações nortistas e nordestinas

Amanda Andrade* 09 de Junho de 2025
Frasco de azeite de oliva

Culinária

Governo classifica oito marcas de azeite de oliva como impróprias para consumo; confira lista

Foi detectada, segundo o Mapa, a presença de outros óleos vegetais em sua composição

Bergson Araujo Costa 06 de Junho de 2025
Imagem do estúdio do Masterchef

Zoeira

Que horas começa o Masterchef Brasil 2025? Veja detalhes da estreia

Estreia da 12ª temporada contará com formato inédito

Redação 27 de Maio de 2025
Na foto, imagens do restaurante D.O.M, um dos que têm duas estrelas no Guia Michelin 2025

Culinária

Guia Michelin 2025 mantém cinco restaurantes brasileiros com duas estrelas; veja lista completa

Guia é conhecido por reunir em lista restaurantes renomados, mas Brasil segue sem três estrelas

Redação 13 de Maio de 2025
