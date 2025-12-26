Diário do Nordeste
Como preparar um trio de bruschettas festivas para o Ano Novo; veja passo a passo

A iguaria italiana é uma ideia gostosa e de preparo rápido para servir na noite de Réveillon.

Três torradas enfileiradas. Da esquerda para a direita, os recheios são de tomate seco, queijo ralado e carne com queijo derretido.
Legenda: O tempo de preparo é de apenas 30 minutos, e uma fornada rende de 12 a 15 unidades.
Foto: ShutterstockVisualArtDesign.

A festa de Réveillon está cada vez mais próxima. É chegado o momento de comprar as decorações, separar a roupa da noite e, claro, decidir o que servir aos convidados.

Uma ideia que está cada vez mais em alta para as entradas são as chamadas “finger foods”, termo em inglês para se referir às comidas possíveis de serem consumidas sem fazer uso de talheres.

É uma solução prática para quem planeja receber amigos e familiares na própria casa durante a virada do ano.

Para a chegada de 2026, as famosas bruschettas são exemplos perfeitos de petiscos diferentes e deliciosos de servir na festa. De fácil preparo, o antepasto italiano é um símbolo de sofisticação e versatilidade, sendo capaz de agradar a todos.

A seguir, o Diário do Nordeste trouxe uma receita fácil e rápida para ajudar no preparo de um trio de bruschettas, pensado para oferecer praticidade na cozinha nesta que é a última noite do ano.

Trio de bruschettas festivas

Ingredientes

Para a bruschetta:

  • 1 baguete italiana ou pão ciabatta fatiado (as fatias devem ser de 1,5 cm);
  • 1 dente de alho inteiro descascado;
  • 1/2 xícara de azeite de oliva extravirgem;

Para o sabor de tomate clássico e manjericão:

  • 2 tomates maduros, do tipo italiano, cortados em cubos pequenos, sem sementes;
  • 10 folhas de manjericão fresco;
  • 1 colher de sopa de vinagre balsâmico;
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto;

Para o sabor de brie com mel e nozes:

  • 150 gramas de queijo brie fatiado;
  • 3 colheres de sopa de mel;
  • 1/2 xícara de nozes picadas grosseiramente;

 Para o sabor de gorgonzola com pera caramelizada:

  • 100 gramas de queijo gorgonzola esfarelado;
  • 1 pera, tipo williams ou portuguesa, fatiada em lâminas finas;
  • 1 colher de sopa de manteiga;
  • 1 colher de chá de açúcar mascavo;

No terceiro sabor, o queijo gorgonzola pode ser substituído por presunto de parma ou jamón serrano com figos frescos para ter um toque mais ibérico.

Já se estiver procurando uma opção vegana, basta substituir os queijos por massas à base de castanha de caju ou por um mix de cogumelos salteados no shoyu e alho.

Modo de preparo

As quantidades indicadas oferecem um rendimento de 12 a 15 unidades da iguaria, com um tempo de preparo de 30 minutos.

Preparo da base crocante:

  1. Pré-aqueca o forno a 200ºC;
  2. Distribua as fatias de pão em uma assadeira grande, evitando sobrepô-las, e leve ao forno por 5 a 7 minutos, ou até que fiquem levemente crocantes por fora, mas macias no centro;
  3. Retire do forno, esfregue levemente o dente de alho cru sobre a superfície de cada torrada para aromatizar;
  4. Regue com um fio de azeite;

Montagem do primeiro sabor:

  1. Em uma tigela pequena, misture os cubos de tomate, o vinagre balsâmico, uma pitada de sal, pimenta-do-reino e um fio generoso de azeite;
  2. Deixe marinar por 5 minutos para apurar o sabor;
  3. Distribua uma porção dessa mistura sobre um terço das torradas;
  4. Finalize decorando com as folhas de manjericão fresco na hora de servir à mesa para que não murchem. Deguste!

Montagem do segundo sabor:

  1. Disponha as fatias de queijo brie no segundo terço das torradas, quando ainda estiverem mornas, para que ele amoleça levemente;
  2. Finalize regando um fio de mel e salpique nozes picadas por cima para adicionar textura. Prove!

Caso busque mais frescor, raspas de limão siciliano podem ser adicionadas sobre o queijo. Ou, outra opção é substituir o tomate por morangos com vinagre balsâmico reduzido.

Montagem do terceiro sabor:

  1. Em uma frigideira antiaderente, derreta a manteiga em fogo médio;
  2. Adicione as fatias de pera e o açúcar mascavo;
  3. Deixe cozinhar por cerca de 3 minutos de cada lado, até que fiquem douradas e macias;
  4. Nas torradas restantes, espalhe o queijo gorgonzola esfarelado e coloque delicadamente uma ou duas fatias de pera caramelizada sobre o queijo;
  5. Se desejar, adicione um toque extra de pimenta-do-reino moída na hora. Depois, basta servir aos convidados!

Os pães podem ser tostados com antecedência e armazenados em um recipiente hermético por até dois dias, em temperatura ambiente.

Para que a receita funcione ao máximo, o ideal é preparar os recheios úmidos apenas minutos antes de servir. O consumo da iguaria deve ser feito logo após essa montagem.

Redação
Há 34 minutos
