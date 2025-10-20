Panetone cearense é eleito o 2º melhor do mundo
Doce com chocolate foi criado por equipe brasileira liderada por padeiro de Fortaleza
Um panetone de chocolate criado por equipe brasileira liderada pelo cearense Brunno Malheiros foi eleito o segundo melhor do mundo na Panettone World Championship, realizada nesse fim de semana na Itália.
Essa foi a primeira vez que o Brasil competiu no campeonato, um dos maiores que existem.
A equipe, composto ainda por Joze Nilson Diniz (SP), Matheus Andrade (RN) e Déborah Zanzini (SP), disputou nove categorias com representantes de outros de 11 países, e venceu a segunda colocação na versão de panetone de chocolate.
Panetone de chocolate brasileiro une tradição e ousadia
O doce elaborado pela equipe do cearense Bruno Malheiros ganhou destaque internacional ao ser eleito o segundo melhor do mundo. Feito com ingredientes de alta qualidade e selecionados, o produto tem massa leve e macia, realçando o sabor intenso e aromático do cacau.
As lascas de chocolate meio amargo equilibram a doçura cremosa do chocolate ao leite, resultando em um sabor aveludado e marcante. Já a cobertura crocante de amêndoas e avelãs do doce reforça o contraste de texturas, potencializando o aroma do chocolate.
O nosso panetone de chocolate foi um tributo à elegância da tradição italiana em diálogo com a ousadia da confeitaria contemporânea."
Para quem ficou com vontade de provar o segundo melhor panetone de chocolate do mundo, o cearense já revelou que, em breve, o doce integrará o cardápio da padaria artesanal Cheiro do Pão, localizada no bairro Papicu, em Fortaleza.
Veja também
'Hall da fama' do panetone
Realizada entre os dias 13 e 18 de outubro, na Itália, a Panettone World Championship reuniu especialistas do doce em nove categorias: "Melhor Panetone Clássico"; "Melhor Chocotone (Massa de Cacau)"; "Melhor Panetone Inovador com Sorvete", entre outras.
Durante a disputa, os competidores prepararam as receitas ao vivo em uma cozinha profissional montada especialmente para o evento, em formato semelhante ao programa "MasterChef".
Em entrevista ao Diário do Nordeste, em maio, Malheiros explicou que a competição é considerada o "hall da fama" da confeitaria mundial.
"Chegar até aqui requer muita dedicação, trabalho em equipe, fornecedores alinhados com o nosso propósito e compromisso com os clientes", contou o cearense após o novo título.
A conquista se soma a outras vitórias de Malheiros, que já foi bicampeão do título de "Melhor Panetone do Brasil" (2022 e 2023), pela Coppa Del Mondo Del Panettone.