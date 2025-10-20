Panetone cearense é eleito o 2º melhor do mundo

Um panetone de chocolate criado por equipe brasileira liderada pelo cearense Brunno Malheiros foi eleito o segundo melhor do mundo na Panettone World Championship, realizada nesse fim de semana na Itália.

Essa foi a primeira vez que o Brasil competiu no campeonato, um dos maiores que existem.

A equipe, composto ainda por Joze Nilson Diniz (SP), Matheus Andrade (RN) e Déborah Zanzini (SP), disputou nove categorias com representantes de outros de 11 países, e venceu a segunda colocação na versão de panetone de chocolate.

Legenda: Além dos brasileiros, competiram ainda padeiros de nações como Argentina, China, Astrália e Taiwan. Foto: Arquivo Pessoal.

Panetone de chocolate brasileiro une tradição e ousadia

O doce elaborado pela equipe do cearense Bruno Malheiros ganhou destaque internacional ao ser eleito o segundo melhor do mundo. Feito com ingredientes de alta qualidade e selecionados, o produto tem massa leve e macia, realçando o sabor intenso e aromático do cacau.

As lascas de chocolate meio amargo equilibram a doçura cremosa do chocolate ao leite, resultando em um sabor aveludado e marcante. Já a cobertura crocante de amêndoas e avelãs do doce reforça o contraste de texturas, potencializando o aroma do chocolate.

O nosso panetone de chocolate foi um tributo à elegância da tradição italiana em diálogo com a ousadia da confeitaria contemporânea." Brunno Malheiros Padeiro cearense

Para quem ficou com vontade de provar o segundo melhor panetone de chocolate do mundo, o cearense já revelou que, em breve, o doce integrará o cardápio da padaria artesanal Cheiro do Pão, localizada no bairro Papicu, em Fortaleza.

Legenda: Lascas de chocolate meio amargo equilibram a doçura do chocolate ao leite no doce. Foto: Arquivo Pessoal.

'Hall da fama' do panetone

Realizada entre os dias 13 e 18 de outubro, na Itália, a Panettone World Championship reuniu especialistas do doce em nove categorias: "Melhor Panetone Clássico"; "Melhor Chocotone (Massa de Cacau)"; "Melhor Panetone Inovador com Sorvete", entre outras.

Durante a disputa, os competidores prepararam as receitas ao vivo em uma cozinha profissional montada especialmente para o evento, em formato semelhante ao programa "MasterChef".

Em entrevista ao Diário do Nordeste, em maio, Malheiros explicou que a competição é considerada o "hall da fama" da confeitaria mundial.

"Chegar até aqui requer muita dedicação, trabalho em equipe, fornecedores alinhados com o nosso propósito e compromisso com os clientes", contou o cearense após o novo título.

A conquista se soma a outras vitórias de Malheiros, que já foi bicampeão do título de "Melhor Panetone do Brasil" (2022 e 2023), pela Coppa Del Mondo Del Panettone.