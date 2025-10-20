Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Panetone cearense é eleito o 2º melhor do mundo

Doce com chocolate foi criado por equipe brasileira liderada por padeiro de Fortaleza

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 09:25)
Culinária
Imagem mostra Brunno Malheiros, padeiro cearense, comemorando vitória ao ser premiado na Panettone World Championship, na Itália, com o título de segundo melhor panetone de chocolate do mundo.
Legenda: Novo título se soma a outras vitórias do profissional, que já foi bicampeão do título de "Melhor Panetone do Brasil" (2022 e 2023), pela Coppa Del Mondo Del Panettone.
Foto: Arquivo Pessoal.

Um panetone de chocolate criado por equipe brasileira liderada pelo cearense Brunno Malheiros foi eleito o segundo melhor do mundo na Panettone World Championship, realizada nesse fim de semana na Itália. 

Essa foi a primeira vez que o Brasil competiu no campeonato, um dos maiores que existem.

A equipe, composto ainda por Joze Nilson Diniz (SP), Matheus Andrade (RN) e Déborah Zanzini (SP), disputou nove categorias com representantes de outros de 11 países, e venceu a segunda colocação na versão de panetone de chocolate. 

Equipe brasileira liderada pelo padeiro cearense Brunno Malheiros celebra o prêmio de segundo melhor panetone de chocolate do mundo na Panettone World Championship, na Itália, segurando troféu e bandeira do Brasil.
Legenda: Além dos brasileiros, competiram ainda padeiros de nações como Argentina, China, Astrália e Taiwan.
Foto: Arquivo Pessoal.

Panetone de chocolate brasileiro une tradição e ousadia 

O doce elaborado pela equipe do cearense Bruno Malheiros ganhou destaque internacional ao ser eleito o segundo melhor do mundo. Feito com ingredientes de alta qualidade e selecionados, o produto tem massa leve e macia, realçando o sabor intenso e aromático do cacau.

As lascas de chocolate meio amargo equilibram a doçura cremosa do chocolate ao leite, resultando em um sabor aveludado e marcante. Já a cobertura crocante de amêndoas e avelãs do doce reforça o contraste de texturas, potencializando o aroma do chocolate.  

O nosso panetone de chocolate foi um tributo à elegância da tradição italiana em diálogo com a ousadia da confeitaria contemporânea." 
Brunno Malheiros
Padeiro cearense

Para quem ficou com vontade de provar o segundo melhor panetone de chocolate do mundo, o cearense já revelou que, em breve, o doce integrará o cardápio da padaria artesanal Cheiro do Pão, localizada no bairro Papicu, em Fortaleza.

Panetone de chocolate criado por equipe liderada por cearense apresenta massa leve e aerada, com pedaços de chocolate, e é eleito o segundo melhor do mundo na Itália.
Legenda: Lascas de chocolate meio amargo equilibram a doçura do chocolate ao leite no doce.
Foto: Arquivo Pessoal.

Veja também

teaser image
Verso

Guaraná do Louro é atração no bairro Jóquei Clube há 26 anos

teaser image
Culinária

Conheça os tipos de azeite, benefícios e como usar na cozinha

'Hall da fama' do panetone

Realizada entre os dias 13 e 18 de outubro, na Itália, a Panettone World Championship reuniu especialistas do doce em nove categorias: "Melhor Panetone Clássico"; "Melhor Chocotone (Massa de Cacau)"; "Melhor Panetone Inovador com Sorvete", entre outras. 

Durante a disputa, os competidores prepararam as receitas ao vivo em uma cozinha profissional montada especialmente para o evento, em formato semelhante ao programa "MasterChef". 

Em entrevista ao Diário do Nordeste, em maio, Malheiros explicou que a competição é considerada o "hall da fama" da confeitaria mundial

"Chegar até aqui requer muita dedicação, trabalho em equipe, fornecedores alinhados com o nosso propósito e compromisso com os clientes", contou o cearense após o novo título. 

A conquista se soma a outras vitórias de Malheiros, que já foi bicampeão do título de "Melhor Panetone do Brasil" (2022 e 2023), pela Coppa Del Mondo Del Panettone.

Assuntos Relacionados
Imagem mostra Brunno Malheiros, padeiro cearense, comemorando vitória ao ser premiado na Panettone World Championship, na Itália, com o título de segundo melhor panetone de chocolate do mundo.
Culinária

Panetone cearense é eleito o 2º melhor do mundo

Doce com chocolate foi criado por equipe brasileira liderada por padeiro de Fortaleza

Carol Melo
Há 1 hora
Salada fresca de alface, tomate e cenoura sendo regada com azeite de oliva extra virgem, em uma tábua de madeira, com ingredientes de legumes ao fundo.
Culinária

Descubra 3 receitas sem carne no Dia Mundial do Vegetarianismo

Aprenda a fazer delícias vegetarianas de receitas populares

Imagem mostra pessoa fazendo compras no supermercado, segurando uma garrafa de azeite de oliva na seção de alimentos. Ambiente organizado com produtos nas prateleiras para matéria sobre tipos de azeite
Culinária

Conheça os tipos de azeite, benefícios e como usar na cozinha

Saiba a diferença entre as variações do óleo vegetal, para o que cada uma delas é indicada e como fazer a melhor escolha para suas receitas

Carol Melo
25 de Setembro de 2025
Pessoas brindando com cachaça
Culinária

Dia da Cachaça: Conheça pratos feitos com a bebida

Cachaça é usada tanto em drinks como em receitas culinárias por todo o País

Homem segurando um cachorro-quente com salsicha e molho, no estilo street food, pronto para comer em ambiente ao ar livre, ilustrando 5 opções de molho para o dia do Cachorro-Quente
Culinária

Dia do Cachorro-Quente: do tradicional ao vegetariano, veja 5 opções de molho para se deliciar

Aprenda versões inovadoras para substituir o tradicional ketchup e mostarda

Imagem mostra dois potes com cocada cremosa ilustrando receita de cocada cremosa
Culinária

Cocada de colher: receita cremosa para servir no pote

Aprenda passo a passo da versão que é ideal para comer de colher ou rechear pratos

Imagem mostra fileiras de colheres com porções de cocada disposta em mesa ilustrando receita de cocada fit sem açúcar
Culinária

Cocada fit: versão sem açúcar para comer sem culpa

Receita pode ser consumida pelos diabéticos

Cocada caseira disposta sobre uma tábua de madeira, com coco ralado ao redor, em composição rústica e artesanal
Culinária

Cocada caseira: conheça a história e aprenda a receita tradicional nordestina

Em mais de 300 anos, desde a chegada ao País, o doce acumulou diversas versões e ganhou o coração e a mesa dos brasileiros

Redação
19 de Agosto de 2025
Cocada
Culinária

Cocada: aprenda a fazer o doce

De origem na culinária africana, o prato tem como base o coco ralado, o leite e o açúcar

Arquivo Diário do Nordeste
20 de Junho de 2022
Culinária

Doce ou salgada? Veja receitas criativas de como usar batata no dia a dia

Receitas com batata podem auxiliar no cardápio do dia a dia

Imagem de micro-ondas na cozinha com alimentos, plantas e utensílios domésticos ao redor, ilustrando se aquecer comida no eletrodoméstico é seguro ou não
Culinária

Aquecer comida no micro-ondas faz mal à saúde?

Aliado da rotina, saiba se o eletrodoméstico pode ser nocivo e causar doenças

Pizza de borda grossa coberta com pepperoni, presunto, queijo mussarela e almôndegas, servida em uma tábua de madeira, pronta para ser apreciada, ilustrando receita de massa de pizza no liquidificador no dia nacional da pizza.
Culinária

Dia Nacional da Pizza: como fazer massa de pizza simples no liquidificador

Receita é uma versão prática do clássico italiano que conquistou o Brasil

Imagem mostra delicioso bolo de chocolate, ilustrando receita fácil da bolo de chocolate fofinho no Dia Mundial do Chocolate
Culinária

Dia Mundial do Chocolate: veja receita fácil de bolo de chocolate fofinho

Preferido dos chocólatras, prato ganha toque especial com calda de chocolate adicionada à massa

Imagem mostra paus de canela e o pó, também conhecidos como pó de Dalchini, ilustrando decisão da Anvisa que recolheu lote de marca de canela em pó
Culinária

Alerta: Anvisa recolhe lote de marca de canela em pó

Agência identificou irregularidades no produto

Imagem mostra xícara de chocolate quente sobre mesa de madeira, ilustrando receitas para esquentar frio no inverno 2025
Culinária

Esfriou? Confira receitas quentinhas e aconchegantes para o inverno 2025

As temperaturas costumam cair bastante em algumas regiões do País durante a estação, então veja alguns pratos e bebidas reconfortantes que podem aliviar o frio

Carol Melo
20 de Junho de 2025
Salada de legumes variados em uma tigela verde, rodeada de frutas como bananas, maçã e ovos cozidos, em uma mesa de madeira com utensílios e plantas ao fundo.
Culinária

Não jogue fora! Veja 7 receitas com cascas de frutas para uma alimentação diferenciada

O Diário do Nordeste conversou com especialistas para descobrir como as cascas podem se transformar em alimentos criativos

Paulo Roberto Maciel*
18 de Junho de 2025
Frasco de azeite de oliva
Culinária

Governo classifica oito marcas de azeite de oliva como impróprias para consumo; confira lista

Foi detectada, segundo o Mapa, a presença de outros óleos vegetais em sua composição

Bergson Araujo Costa
06 de Junho de 2025
Imagem em foco mostra xícara banca com café sob mesa com grãos torrados de café, ilustrando medida da anvisa que proibiu venda de 3 marca de café fake, bebida sabor café
Culinária

'Café fake': Anvisa proíbe venda de 3 marcas de bebidas sabor café por serem impróprias para humanos

Análise identificou presença de substância tóxica na matéria-prima dos produtos

Carol Melo
02 de Junho de 2025
Imagem com dois hambúrgueres, um com carne desfiada, queijo derretido e picles, outro com hambúrguer, alface, tomate e molho, ambos em pães com sementes.
Culinária

Dia do Hambúrguer: confira cinco receitas brasileiras e fáceis para fazer em casa

Do tradicional ao regional, veja como preparar hambúrgueres práticos com carne moída e pão comum para celebrar a data com sabor e simplicidade

Redação
28 de Maio de 2025
Mão segurando um hambúrguer com carne e queijo derretido
Culinária

Dia do Hambúrguer: veja 5 hamburguerias para curtir a data em Fortaleza

Há opções para todos os gostos e de todos os preços, tanto para quem quiser consumir nos locais como para quem preferir pedir delivery

Redação
28 de Maio de 2025