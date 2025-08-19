Cocada caseira: conheça a história e aprenda a receita tradicional nordestina

De sabor inconfundível e textura que derrete na boca, a cocada é muito mais do que um simples doce brasileiro, mas um pedaço da história e da cultura.

De origem africana, a iguaria remonta ao período da colonização do Brasil e carrega a ancestralidade até hoje para as mesas das famílias, sendo querida de norte a sul do País.

Feita do coco, a receita sofreu diversas modificações e ganhou inúmeras versões, variando a textura e o sabor, incluindo, inclusive, outras frutas, como o maracujá.

A seguir, o Diário do Nordeste detalha a história da cocada e ensina como preparar o prato tradicional. Confira!

Qual é a história da cocada? Origens africanas e história no Nordeste

A cocada é um doce presente em diferentes localidades do mundo. No Brasil, a teoria mais difundida é de que a receita fora trazida da África por pessoas traficadas durante a colonização.

Segundo citam diversos estudos, as primeiras cocadas teriam surgido na região Nordeste, especificamente no estado da Bahia, produzidas por escravizados que atuavam, principalmente, nas grandes fazendas de cana-de-açúcar.

Na época, os servos teriam aproveitado o coco, abundante na região, para adicioná-lo a algum produto derivado da cana, como o caldo, o açúcar não refinado (mascavo) ou a rapadura, produzindo a versão brasileira do doce.

E, assim, teria surgido a cocada, cujo nome derivaria da própria fruta que é o principal ingrediente do prato: o coco.

A trajetória da cocada caseira nordestina

Como citado anteriormente, relatos indicam que a versão brasileira da iguaria surgiu no estado nordestino da Bahia. Na época, escravizados misturavam o coco fresco ralado com produtos derivados da cana-de-açúcar e aquecia a combinação até atingir a consistência de doce.

Desde então, a cocada se espalhou às demais localidades do Brasil, sendo estimada de norte a sul, conforme relata o antropólogo Raul Lody no livro "Coco: comida, cultura e patrimônio".

Ingredientes da cocada caseira tradicional

Originalmente, os ingredientes do doce típico brasileiro eram coco fresco ralado com derivados da cana-de-açúcar (caldo, açúcar mascavo ou rapadura).

No entanto, ao logo dos anos, com a popularização do prato e o avanço da indústria, a lista de insumo foi sendo modificada e a cocada foi ganhando outras versões, como, por exemplo, a feita a base de leite condensado.

Saiba quais são os tipos de cocada que existem

Simples ou branca

Legenda: Quitute é crocante por fora e macio por dentro Foto: Odu Mazza/Shutterstock

A cocada branca, também conhecida como simples, é considerada a versão tradicional do prato e, como o nome já sugere, referir-se a coloração mais clara do produto final.

Ela pode ter diferentes níveis de consistências, desde cremosa a firme. O que não costuma variar são os ingredientes: açúcar refinado, coco fresco ralado e água.

Cremosa

Legenda: Com textura semelhante ao brigadeiro, esse tipo é ideal para rechear outros pratos Foto: Ricardo Alves 1975/Shuttertsock

A cocada cremosa é a variação da receita que se destaca pela textura macia e suave, podendo ser tão cremosa que pode ser usada para rechear bolos e bombons, além de ser deliciosa para ser consumida de colher.

O segredo para a consistência do prato está no modo de preparo e na lista de ingredientes, sendo mais extensa que a cocada simples, e pode levar, por exemplo, leite integral, ovos, leite condensado, óleo de coco e leite de coco.

De corte

Legenda: Firma, essa versão pode ser cortada, por exemplo, com auxílio de uma faca Foto: Iuliia Timofeeva/Shutterstock

A cocada de corte é a versão do doce que tem a consistência mais firme. Diferente das demais, moldadas individualmente com auxílio de utensílios como colheres, essa é servida em uma forma ou tabuleiro, onde esfria e endurece antes de ser cortada no formato desejado.

Para atingir o nível de firmeza necessário, essa variação do prato geralmente tem um ponto de cozimento mais longo.

Qual a diferença entre cocada branca e preta?

Ambas são variações do doce, porém diferem na coloração final. Enquanto a branca é clara, a cocada preta tem um tom de marrom. A diferença entres ela é resultante do modo de preparo, pois na versão mais escura o açúcar deve ser usado um pouco queimado.

Devido a essa característica, além da cor mais intensa, o sabor também pode ser mais forte e, às vezes, até mesmo um pouco mais amargo quando comparado a versão branca.

Passo a passo da cocada caseira tradicional nordestina

A cocada tradicional é a do tipo branca e resultado da mistura de somente três ingredientes, que são levados ao fogo até se transformar no doce. A seguir, confira a receita da iguaria nordestina, conforme o portal Panelinha.

Ingredientes

2½ xícaras (chá) de coco fresco ralado grosso (cerca de 500 g)

1½ xícara (chá) de açúcar

1 xícara (chá) de água

Modo de preparo

Numa panela média, adicione o açúcar e a água. Misture com a ponta do dedo para umedecer a mistura e evitar que a calda queime nas laterais da panela. Leve a panela ao fogo médio. Cozinhe por cerca de 20 minutos, sem mexer. Para saber se a calda atingiu o ponto de fio, use uma colher para pegar um pouco da calda. Se ao levantar a colher um fio fino se formar entre as gotas, está pronta. Junte o coco à calda e misture o mínimo possível, somente o suficiente para envolver todos os flocos. Evite mexer demais para que a cocada não açucare. Cozinhe por mais 5 minutos em fogo médio, também sem mexer. A cocada deve estar bem úmida. Transfira a cocada (com a calda) para uma tigela e deixe descansar por 5 minutos. Enquanto isso, unte uma assadeira grande com manteiga ou use uma antiaderente. Com a ajuda de duas colheres de sobremesa, modele a cocada em formato de queneles ou montinhos para um estilo mais rústico. Disponha as cocadas na assadeira, deixando um pequeno espaço entre elas. Por fim, deixe as cocadas em temperatura ambiente por cerca de 1 hora, ou até que a parte externa seque e fique firme. Elas devem ficar durinhas por fora e úmidas por dentro. Sirva ou guarde em um pote hermético por até uma semana.

Como fazer cocada caseira com leite condensado

Ideal para rechear bolos e bombons, essa versão do quitute tem um modo de preparo semelhante ao tradicional brigadeiro e, assim como ele, também pode ser consumida de colher. Abaixo, confira o passo a passo, ainda conforme o veículo.

Ingredientes

1 lata de leite condensado (395 g)

1 xícara (chá) de coco fresco ralado grosso

1½ xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo

Numa panela média de borda alta, adicione o leite condensado, o coco ralado, o leite e a manteiga. Misture bem e leve ao fogo médio, mexendo com uma espátula de silicone até a mistura ferver. Em seguida, abaixe o fogo e continue mexendo por aproximadamente 25 minutos, até a cocada começar a desgrudar do fundo da panela. Transfira para uma tigela e deixe esfriar completamente em temperatura ambiente antes de servir. A cocada pode consumida em seguida ou guardada na geladeira por até uma semana.

Como guardar cocada caseira: dicas de armazenamento e validade

Legenda: A cor do doce varia dependendo dos ingrediente e do modo de preparo Foto: WS-Studio/Shutterstock

Segundo o Panelinha, a cocada tem validade de sete dias após o preparo. Já a melhor forma de conservação varia, algumas receitas podem ser mantidas em temperaturas ambiente, enquanto outras precisam ser guardadas na geladeira durante esse período.

O principal ingrediente que determina a necessidade de armazenamento refrigerado é a presença do leite no prato. Ou seja, cocadas que não usam leite ou derivados deles, como o leite condensado, podem ser conservadas fora da geladeira, já as que possuem o insumo precisa ser guardadas em temperaturas baixas.

Curiosidades sobre a cocada

Qual a origem da cocada cremosa?

Não há informações sobre onde exatamente surgiu a versão macia do doce. Desde que foi trazida ao Brasil, no século XVIII, ele passou por inúmeras modificações, ganhando diversas variações, sendo a cocada cremosa uma delas.

Como os escravizados faziam a cocada?

Uma das teorias relatada por estudos é que os escravizados produziam a cocada para aproveitar todas as partes do coco, que era ingrediente de muito pratos feito na época.

Para isso, eles separavam a "carne" do coco fresco e a adicionava a calda doce (feita de derivados da cana-de-açúcar) em grandes tachos sobre o fogo a lenha.